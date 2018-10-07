Объявлена дата выхода рекордно безрамочного флагмана Xiaomi и мощной модели среднего класса

Компания Xiaomi опубликовала несколько тизеров с намёками на дату выхода новых смартфонов. Судя по официальным изображениям, анонс новинок состоится 15 октября 2018 года.

Китайские источники информации уже располагают характеристиками нового флагмана Xiaomi. Mi Mix 3 получит 6-дюймовый полностью безрамочный 2K-дисплей с соотношением сторон 18.5:9, а фронтальная камера будет спрятана внутри корпуса и выезжать из верхней грани, когда потребуется. Разрешение селфи-камеры составит 23 Мп, а основная тройная камера будет состоять из модулей с разрешением до 40 Мп. Аппаратной платформой станет Snapdragon 845 при 6 или 8 Гбайт оперативной и от 64 до 256 Гбайт постоянной памяти. Сканер отпечатков будет спрятан внутри экрана, базовая цена для китайского рынка в пересчёте на рубли составит 38 тысяч рублей.



Xiaomi Mi Mix 3

О характеристиках модели Mi Note 4 (он же Mi LEX) известно гораздо меньше. Процессором нового смартфона станет Snapdragon 710, диагональ вытянутого дисплея составит 6.2 дюйма, также ожидается аккумулятор ёмкостью свыше 3500 мАч и двойная тыловая камера. Также ожидается отдельная клавиша для запуска голосового помощника Xiao AI, который будет работать только с китайским языком.

Напомним, что Mi Mix — вторая серия флагманских Xiaomi после номерных Mi-смартфонов (Mi 6, Mi 8 и др.). По словам представителя компании, смартфоны Mi Mix отличаются от стандартных флагманов новым дизайном и экспериментальными функциями, которые затем появляются (или не появляются, в зависимости от успеха) на более массовых моделях. Современная модель Mi Mix 2S вышла в конце марта 2018 года, но стала не самостоятельной новинкой, а модернизацией прошлогоднего Xiaomi Mi Mix 2 годичной давности. Официальная российская цена Mi Mix 2S на момент дебюта в РФ составила 35 тысяч рублей.

Xiaomi Mi Note изначально были крупногабаритными смартфонами с ёмким процессором и аккумулятором, смартфонами, близкими по характеристикам к 5.7-дюймовым Samsung Galaxy Note. Но в 2017 году концепция серии изменилась и Xiaomi Mi Note 3 стал средней по размеру 5.5-дюймовой моделью в стеклянном корпусе. Технически смартфон представлял собой более крупную и доступную версию флагманского Xiaomi Mi 6, у которого Mi Note 3 позаимствовал дизайн и тыловые камеры. По качеству фронтальной камеры Mi Note 3 мог конкурировать со специализированными селфи-фонами, по производительности процессора был сопоставим с субфлагманскими моделями. Смартфон не продавался официально в России, а в Китае его цены стартовали с 25 тысяч рублей.



Xiaomi Mi Note 3 (2017 г.)