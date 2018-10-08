Huawei открыла продажи самого мощного смартфона с огромным экраном

Компания Huawei начала продажи самой мощной вариации смартфона Honor 8X Max. Это модель среднего уровня с огромным безрамочным дисплеем с каплевидным вырезом, двойной камерой и ёмким аккумулятором.





Пока версия Honor 8X Max с процессором Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 64 встроенной флеш-памяти стала доступна в Китае по цене около 260 долларов. За пределами Китая вся серия Honor 8X ещё не начала продаваться.





Honor 8X Max оснащается 7,12-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2244 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18,7:9, двойной основной камерой 16+2 Мп и фронтальной на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 или Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 5000 мАч, с возможностью быстрой зарядки.

Размеры составляют 177,57 х 86,24 х 8,13 мм, а вес — 210 граммов. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2.