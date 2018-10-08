Huawei открыла продажи самого мощного смартфона с огромным экраном

Компания Huawei начала продажи самой мощной вариации смартфона Honor 8X Max. Это модель среднего уровня с огромным безрамочным дисплеем с каплевидным вырезом, двойной камерой и ёмким аккумулятором.


Пока версия Honor 8X Max с процессором Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 64 встроенной флеш-памяти стала доступна в Китае по цене около 260 долларов. За пределами Китая вся серия Honor 8X ещё не начала продаваться.


Honor 8X Max оснащается 7,12-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2244 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18,7:9, двойной основной камерой 16+2 Мп и фронтальной на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 или Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 5000 мАч, с возможностью быстрой зарядки.

Размеры составляют 177,57 х 86,24 х 8,13 мм, а вес — 210 граммов. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2.

Источник
MySmartPrice
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Honor 8X Max

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Рассекречена дата старта предзаказов на Huawei Mate 20 в России
Флагманский смартфон Meizu 16th уже можно купить в России
Автомобилями ВАЗ теперь можно управлять со смартфона

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 94
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 80
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60