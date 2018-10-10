Смартфоны Lenovo получат функцию ускорения игр, как у Huawei

Компания Lenovo вскоре выпустит обновление фирменной оболочки ZUI 4.0 для смартфонов серии ZUK. Об этом сообщил Чанг Чэн (Chang Cheng), вице-президент Lenovo, через свой официальный аккаунт в Weibo, китайский аналог Twitter.


Как работает ускорение игр (GPU Turbo) в смартфонах Huawei

Компания начнёт распространение ZUI 4.0 для смартфонов ZUK Z2 Pro и ZUK Z2 к концу текущей недели для бета-тестирования. Аналогичное обновление получит смартфон ZUK Edge на следующей неделе. Впоследствии ZUI 4.0 также выйдет для Lenovo S5, Lenovo K5, K5 Play, серии Moto Z 2018 и Moto Z2 Play. Оболочка ZUI 4.0 приносит полноэкранные жесты управления, нового голосового помощника с искусственным интеллектом, а также новую функцию под названием Game Line Network Acceleration, призванную повысить производительность играх.

Источник
Chang Cheng
Теги
смартфон ANDROID LENOVO Lenovo ZUK Z2 Pro

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