Смартфоны Lenovo получат функцию ускорения игр, как у Huawei

Компания Lenovo вскоре выпустит обновление фирменной оболочки ZUI 4.0 для смартфонов серии ZUK. Об этом сообщил Чанг Чэн (Chang Cheng), вице-президент Lenovo, через свой официальный аккаунт в Weibo, китайский аналог Twitter.





Компания начнёт распространение ZUI 4.0 для смартфонов ZUK Z2 Pro и ZUK Z2 к концу текущей недели для бета-тестирования. Аналогичное обновление получит смартфон ZUK Edge на следующей неделе. Впоследствии ZUI 4.0 также выйдет для Lenovo S5, Lenovo K5, K5 Play, серии Moto Z 2018 и Moto Z2 Play. Оболочка ZUI 4.0 приносит полноэкранные жесты управления, нового голосового помощника с искусственным интеллектом, а также новую функцию под названием Game Line Network Acceleration, призванную повысить производительность играх.