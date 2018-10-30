OnePlus 6T устоял в испытаниях на прочность. Его погнули, поцарапали и подожгли

Смартфон OnePlus 6T представили только вчера, а его уже испытал на прочность известный своим регулярным глумлением над гаджетами блогер Зак Нельсон (Zach Nelson) JerryRigEverything.


Смартфон вполне справился c испытаниями. Экран у него защищён стеклом Corning Gorilla Glas 6. Лёгкие царапины появились только на материалах твердостью 6 уровня по шкале Мооса и более глубокие — на 7 уровне. Сканер отпечатков пальцев, встроенный под дисплей, продолжил корректную работу, несмотря на наличие царапин на стекле.

Металлическая задняя панель даёт дополнительную прочность, в отличие от стекла. Хотя твёрдые металлы и могут оставить постоянные царапины. Огонь не смог оставить «ожог» на смартфоне даже после 30 секунд контакта. Тест на изгиб смартфон тоже выдержал отлично.

Источник
JerryRigEverything
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 6T

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