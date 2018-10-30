OnePlus 6T устоял в испытаниях на прочность. Его погнули, поцарапали и подожгли

Смартфон OnePlus 6T представили только вчера, а его уже испытал на прочность известный своим регулярным глумлением над гаджетами блогер Зак Нельсон (Zach Nelson) JerryRigEverything.





Смартфон вполне справился c испытаниями. Экран у него защищён стеклом Corning Gorilla Glas 6. Лёгкие царапины появились только на материалах твердостью 6 уровня по шкале Мооса и более глубокие — на 7 уровне. Сканер отпечатков пальцев, встроенный под дисплей, продолжил корректную работу, несмотря на наличие царапин на стекле.

Металлическая задняя панель даёт дополнительную прочность, в отличие от стекла. Хотя твёрдые металлы и могут оставить постоянные царапины. Огонь не смог оставить «ожог» на смартфоне даже после 30 секунд контакта. Тест на изгиб смартфон тоже выдержал отлично.