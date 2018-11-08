В Android появится родная поддержка складных смартфонов

Компания Google сообщила о грядущем новшестве для Android поддержке складных смартфонов с гибким дисплеем. Более того, предусмотрено два варианта Android для подобных устройств — для смартфонов с одним экраном и с двумя.


Два экрана будет и у нового смартфона Samsung, который впервые показали на открытии конференции для разработчиков SDC 2018. Основной гибкий экран доступен в разложенном состоянии, а в сложенном пользователь имеет доступ к вспомогательному внешнему экрану. Смартфоны с одним экраном будут складываться так, что дисплей остаётся снаружи.


Интерфейс в таком смартфоне будет адаптироваться к размеру экрана — полному в разложенном состоянии, половинному в сложенном или под размер вспомогательного внешнего экрана.

Источник
Android Developers
Теги
смартфон ANDROID планшет Google

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