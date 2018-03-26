Шикарно и недорого. Обзор смартфона ASUS ZenFone 5 Lite

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

ASUS ZenFone 5 Lite Плюсы отличный дизайн

хорошая производительность

хороший звук

хороший экран

передняя и задняя камеры оснащены дополнительной камерой с коротким фокусным расстоянием

поддерживает NFC Минусы автоматическая регулировка яркости постоянно делает экран слишком тёмным

слабые камеры

Шикарный внешний вид, четыре камеры с крутыми характеристиками, модный нынче вытянутый экран и на удивление невысокая цена. Всё это заставляет поскорее взять в руки ASUS ZenFone 5 Lite. Но ожидания несколько расходятся с реальностью.

Характеристики

ASUS ZenFone 5 Lite Операционная система Android 7.1.1 +ZenUI 5 Экран 6”, 2160x1080, 18:9, IPS, 402 ppi Процессор Qualcomm SDM630 Snapdragon 630, 8 ядер (Cortex-A53 2,2 ГГц) Графика Adreno 508 Оперативная память 3/4 ГБ Накопитель 32/64 ГБ, отдельный слот для microSD Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная двойная:

разрешение матрицы: 16 Мп + 5 Мп

диафрагма: f/2.2

фокусное расстояние: 26 мм + 13 мм

качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная:

разрешение матрицы: 20 Мп + 8 Мп

диафрагма: f/2.0

фокусное расстояние: 23 мм

размер сенсора: 1/2.8”

размер пикселя: 1 мкм Аккумулятор 3300 мАч, несъемный Размеры 161x76x8 мм Масса 168 г Цена на момент публикации 22 тысячи рублей (версия с 4/64 ГБ памяти)

Дизайн и управление



ASUS ZenFone 5 Lite

Производители смартфонов смело копируют друг за другом новые фичи — никто не хочет оказаться догоняющим, если вдруг та или иная фишка вдруг станет безумно популярной среди пользователей. Хотя со стороны это может показаться стадным инстинктом. Например, уже который смартфон, побывавший в наших руках за последние полгода, «внезапно» имеет 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 2-к-1 (18:9). Вот и новый ASUS ZenFone 5 Lite из их числа. Производитель не только оснастил новинку новомодным экраном, но, как и прочие, постарался сделать минимальные рамки вокруг него. И смотрится это хорошо. Хотя отсутствие физических клавиш навигации под экраном снова наводит на меня тоску: неудобно как ни крути.



ASUS ZenFone 5 Lite

Смартфон имеет конструкцию сендвича: спереди стеклянная панель, сзади — ещё одна, а между ними металлическая рамка.



ASUS ZenFone 5 Lite

Сзади ASUS ZenFone 5 Lite выглядит как произведение искусства. По крайней мере, при правильно подобранном освещении. Однако хорошее освещение также выводит на свет и один недостаток — стекло очень легко собирает отпечатки пальцев. Но даже этот факт не способен испортить впечатления от того, как симпатично выглядит задняя панель этой модели. Правда, особенного на ней ничего нет: двойная камера, вспышка да сканер отпечатка пальца.



ASUS ZenFone 5 Lite

На гранях можно найти стандартные набор универсального смартфона: мини-джек для наушников (спасибо, что живой) на верхней грани, клавиша блокировки и качель громкости на правой, разъём Micro-USB и динамик на нижней, слот для двух сим-карт и карты памяти microSD на левой. Стоит отметить, что грани у ASUS ZenFone 5 Lite не скользкие. Благодаря этому его заметно проще взять со стола, не уронив, чем, например, Xiaomi Mi A1 (обзор).

Экран

Я уже упоминал об этом в обзоре Xiaomi Redmi 5 Plus, но на всякий случай напишу и здесь: 6-дюймовый экран — на любителя. Даже при соотношении сторон 2-к-1, не каждый человек сможет управлять подобным смартфоном одной рукой. Но если вы выбрали именно такую диагональ, то к производителю претензий быть не может. А вот на что можно посетовать, так это на максимальную яркость — она могла бы быть больше, что точно не помешало бы на солнце. Еще в нашем экземпляре не очень аккуратно работала авторегулировка яркости, всё время хотелось прибавить (что и приходилось делать вручную).



ASUS ZenFone 5 Lite

Теперь, когда я наконец выговорился, можно и о хорошем. Разрешение 2160х1080 пикселей для шестидюймового экрана — это вполне приемлемо. Контрастность 1500:1 — вообще замечательная. Точность передачи данных, цветовой охват и гамма тоже в порядке. Не всем придутся по душе холодные оттенки из-за высокой цветовой температуры, но замеренное значение было получено на настройках по умолчанию, тогда как в меню вы можете сделать оттенок намного теплее.

Результаты теста дисплея ASUS ZenFone 5 Lite Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 395/4 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1568:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже) 92% DeltaE (меньше = лучше) 2,03 Гамма (идеальная — 2,2) 2,2 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 8800

Камеры



ASUS ZenFone 5 Lite

Что ж, четыре камеры — звучит внушительно. Но что именно за этим стоит? Суть в том, что по одной «лишней» камере можно найти как на задней, так и на передней панели. И оба дополнительных сенсора оснащены линзами, дающими более широкий угол — типо того, что у камер GoPro. Это очень удобно, когда нужно сфотографировать здания на узких улочках или сделать селфи с компанией друзей.



Пример снимка на основную тыловую камеру ASUS ZenFone 5 Lite (кликните, чтобы посмотреть все фотографии)

На деле же все камеры ведут себя по-разному. Основная тыловая с 16-мегапиксельным сенсором умудряется делать гораздо менее выразительные фотографии, чем широкоугольная с 5-мегапиксельной матрицей. Снимки последней из-за низкого разрешения, конечно, имеют больше «лесенок», а также больше шумов, но и 16-мегапиксельный сенсор выдаёт снимки на «троечку»: цвета блеклые, детали нечёткие даже при хорошем освещении. Ночью сделать хороший снимок, соответственно, становится еще сложнее.



Пример снимка на основную фронтальную камеру ASUS ZenFone 5 Lite

Фронтальных камер тоже две: одна «обычная» с аж 20-мегапиксельным сенсором, другая — широкоугольная с 8-мегапиксельным. Снимают они сносно, но не более того. Единственное, за что можно похвалить ZenFone 5 Lite в отношении фотосъёмки — очень удобный ручной режим.

Видео основная тыловая камера ASUS ZenFone 5 Lite снимает хорошо. В 4К картинка может самую малость подтормаживать, а в Full HD при 30 и 60 кадрах в секунду видео получается отличным. В идеале камере бы еще стабилизатор, конечно. Ночью видео тоже получается сносным. А вот на другую тыловую камеру, ту, что с 5-мегапиксельным сенсором и широким углом, видео получается сомнительного качества — c шумами и странной цветопередачей.

Железо и интерфейс

На производительность ASUS ZenFone 5 Lite жаловаться не приходится, в его основу легла система-на-кристалле Qualcomm Snapdragon 630. Такая же, как, например, у Sony Xperia XA2 Ultra (обзор). По быстродействию процессора она сопоставима со Snapdragon 625, но гораздо более шустрая в видеоиграх.

Qualcomm Snapdragon 630 также поддерживает стандарт быстрой зарядки Quick Charge 4, но, к сожалению, для этого нужен порт USB Type-C, а у ASUS ZenFone 5 Lite только старенький micro-USB. Смартфон будет продаваться в двух модификациях: c 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеша, либо с 4/64 ГБ, что гораздо более приемлемо в 2018 году. Но и хранилище младшей версии можно и расширить с помощью microSD-карты, для которой есть свой отдельный слот.



Тестирование ASUS ZenFone 5 Lite в 3DMark SlingShot Extreme



Тестирование ASUS ZenFone 5 Lite в Antutu Benchmark 7



Тестирование ASUS ZenFone 5 Lite в Antutu Benchmark 7

Несмотря на свежесть смартфона (он был представлен в конце февраля), он работает под управлением не самой последней версии Android — 7.1.1. Поверх ОС от Google находится фирменная оболочка ASUS ZenUI пятой версии. Всем, кто привык к стоковому «Андроиду», будет легко освоиться здесь, так как больших отличий в управлении смартфоном оболочка не привносит. Но в ней, например, есть функция разблокировки смартфона по лицу. Правда, она использует для работы более простые алгоритмы, нежели можно найти в iPhone X. Работает разблокировка очень быстро. Но вот в шапке меня уже не узнаёт. Никуда не делся и сканер отпечатка пальца, он срабатывает без проблем.

ZenUI 5

Конкуренты

ASUS ZenFone 5 Lite Oppo F5 (обзор) Xiaomi Redmi Note 5 Pro Операционная система Android 7.1.1 + ZenUI 5 Android 7.1 + ColorOS 3.2 Android 7.1.2 + MIUI 9 Экран 6”, 2160x1080, 18:9, IPS, 402 ppi 6.0”, 2160x1080, 18:9, IPS, 402 ppi 5,99 дюйма, 2160x1080, 18:9, IPS, 402 ppi Процессор Qualcomm SDM630 Snapdragon 630, 8 ядер (Cortex-A53 2,2 ГГц) Mediatek MT6763T Helio P23 (8x Cortex-A53, до 2,5 ГГц) Qualcomm SDM636 Snapdragon 636, 8 ядер (8x Kryo 260, до 1,8 ГГц) Графика Adreno 508 Mali-G71 MP2 Adreno 509 Оперативная память 3/4 ГБ 4/6 ГБ 4/6 ГБ Накопитель 32/64 ГБ, отдельный слот для microSD 32/64 ГБ, отдельный слот для microSD 64 ГБ, слот для microSD Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная двойная:

разрешение матрицы: 16 Мп + 5 Мп

диафрагма: f/2.2

фокусное расстояние: 26 мм + 13 мм

качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная двойная:

разрешение матрицы: 20 Мп + 8 Мп

диафрагма: f/2.0

фокусное расстояние: 23 мм

размер сенсора: 1/2.8”

размер пикселя: 1 мкм Основная:

разрешение матрицы: 16 Мп

диафрагма: f/1.8

качество видео: до 1920x1080@30 FPS Фронтальная:

разрешение матрицы: 20 Мп

диафрагма: f/2.0

размер матрицы: 1/2,8”

качество видео: до 1920x1080@30 FPS Основная двойная:

разрешение матрицы: 12 Мп + 5 Мп

диафрагма: f/2.2 + f/2.0

размер пикселя: 1,25 мкм + 1,12 мкм

качество видео: до 10800@30 FPS Фронтальная:

разрешение матрицы: 20 Мп

диафрагма: f/2.2

размер сенсора: 1/2.8”

размер пикселя: 1 мкм Аккумулятор 3300 мАч, несъемный 3200 мАч, несъемный 4000 мАч, несъёмный Размеры 161x76x8 мм 149x72x9 мм 159x75x8 мм Масса 168 г 152 г 181 г Цена на момент публикации 21 000 рублей (за 4/64 ГБ) 3/32 ГБ — 20 000 рублей, 4/64 ГБ — 25 000 рублей будет объявлена позже

Oppo F5



Oppo F5

Если фотосъёмка на смартфон для вас критична, то стоит обратить внимание на Oppo F5 (обзор), который был представлен около полугода назад. Название бренда может показаться вам не очень знакомым, но, как мы выяснили, аппарат в деле хорош. А камеры вообще его сильное место, особенно фронтальная, снимки они делают на порядок лучше, чем любой из сенсоров ASUS ZenFone 5 Plus. В остальном же смартфоны похожи: оба имеют 6-дюймовые дисплеи с разрешением Full HD+, одинаково неплохую ёмкость аккумуляторов, те же варианты оперативной памяти и накопителя.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro



Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Если вам хватит терпения, то дождитесь выхода международной версии Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Он имеет 6-дюймовый экран, как и ASUS ZenFone 5 Lite, но у китайца под капотом более расторопный процессор — Qualcomm Snapdragon 636, а цена, скорее всего, будет ниже. У Xiaomi Redmi Note 5 Pro тоже две камеры на задней панели, но вторая — вспомогательная: например, с её помощью смартфон создаёт боке (размытый задний план) у портретных фотографий. В отличие от ASUS ZenFone 5 Lite, у смартфона Xiaomi нет камер с широким углом для групповых фото. Зато присутствует очень ёмкий аккумулятор — на 4000 мАч.

Выводы

Единственный заметный недостаток ASUS ZenFone 5 Lite — это камеры. В погоне за их количеством (их аж четыре, по две спереди и сзади) производитель забыл про качество. Снимки получаются ничуть не лучше, чем у заметно более дешевых смартфонов. Да, дополнительные широкоугольные камеры помогают делать снимки, в которые помещается гораздо больше, но качество этих снимков не вызывает воодушевления. Да и основные камеры снимают посредственно. С видео дело обстоит лучше: смартфон снимает в 4К при 30 к/с и в Full HD при 60 к/с, при этом видеоролики не выглядят так тухло, как фотографии.



ASUS ZenFone 5 Lite

Теперь перейдём к достоинствам ASUS ZenFone 5 Lite. В первую очередь, конечно, бросается в глаза шикарный внешний вид задней панели. Правда, как бы красиво она не переливалась, на стекле остаются отпечатки. Старшая модель, ASUS ZenFone 5, получила «бровь» как у iPhone X, но ASUS ZenFone 5 Lite обошелся без этой «модной» детали. Одновременно с тем рамки вокруг его дисплея можно назвать достаточно тонкими.

ASUS ZenFone 5 Lite получил не только современную внешность и экран формата 18:9, но и шустрый процессор среднего класса — Snapdragon 630. Такой же можно найти, например, у Sony Xperia XA Ultra (обзор), который стоит подороже.

У старшей модификации оптимальный по сегодняшним меркам объём памяти — 4/64 ГБ. Есть NFC, чтобы, например, расплачиваться в магазинах через Google Pay — прикладывая смартфон к терминалу. Также у аппарата хороший экран и звук, а также ёмкий аккумулятор — 3300 мАч. В общем, почти всё хорошо в ASUS ZenFone 5 Lite, кроме качества фотосъёмки. Что нивелируется наличием широкоугольной камеры — этим могут похвастаться считанные модели на рынке.

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

ASUS ZenFone 5 Lite Плюсы отличный дизайн

хорошая производительность

хороший звук

хороший экран

передняя и задняя камеры оснащены дополнительной камерой с коротким фокусным расстоянием

поддерживает NFC Минусы автоматическая регулировка яркости постоянно делает экран слишком тёмным

слабые камеры