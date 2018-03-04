Новые смартфоны LG для народа: быстрый обзор четырех моделей с MWC 2018

Александр Михеев, 

В отличие от Samsung, LG не стала выкатывать на выcтавке в Барселоне новый флагманский смартфон. Взамен, компания показала обновлённые версии двух своих «бюджетников» c лаконичными названиями — K8 и K10. Новинки, хоть и ориентированы на нижний ценовой сегмент, имеют пару крутых особенностей.

K8

Модель K8 — младшая из двух. Она получила пластиковый корпус, но не ощущается лёгкой или чересчур дешёвой. Смартфон имеет 5-дюймовый дисплей с классическим соотношением сторон — 16 к 9. Его разрешение составляет 1280х720 пикселей, что для бюджетного смартфона пока еще неплохо. Углы обзора у экрана неплохие, но, в целом, изображение тускловатое.

LG K8
LG K8

Какой именно чип установлен в K8, производитель пока не раскрывает. Но, судя по подтормаживающей оболочке, это что-то начального класса. Объём памяти у смартфона также напоминает, что перед нами устройство, ориентированное на нетребовательных пользователей: оперативной памяти — 2 ГБ, постоянной — 16 ГБ. Что любопытно, смартфон поддерживает карты памяти microSD аж до двух терабайт. Боюсь, правда, что такая будет стоить в несколько раз больше самого смартфона, ведь даже самые ёмкие на сегодняшний день карты этого формата — на 512 ГБ  в районе 15 тысяч рублей.

LG K8
LG K8

У смартфона по одной камере спереди и сзади. Тыловая камера с разрешением 8 Мп поддерживает фирменную технологию LG по подавлению шума, что в ночных снимках должно компенсировать выбор не самого лучшего сенсора. А фронтальная камера умеет делать забавные GIF-изображения из серии снимков, что может оживить ставший привычным ритуал фотографирования себя и друзей на селфи-камеру.

У LG K8 есть датчик отпечатка пальца, что не всегда встречается у бюджетных смартфонов. Но нет NFC, а аккумулятор всего на 2500 мАч. Цена пока не объявлена, но, судя по всему, гаджет должен стоить до 10 000 рублей.

K10 / K10 Alpha / K10+

K10 уже чуть более интересная модель. К примеру, у неё не пластиковый, а металлический корпус, причём выглядит он весьма привлекательно. Дисплей у смартфона побольше, 5,3 дюйма, но с тем же разрешением — 1280х720 пикселей. Соотношение сторон тоже 16:9, а не внезапно ставшее очень модным 18:9. А вот рамки вокруг дисплея слегка толстоваты, на мой взгляд.

LG K10
LG K10

Насколько нам известно, камера досталась K10 от флагманского LG G6. Правда, у той модели она двойная, а у новинки — один сенсор на 13 Мп. Снимает неплохо для бюджетного смартфона, но срабатывает медленно, что немного раздражает. Виноват в этом старый и неторопливый процессор Mediatek MT6750. А вот фронтальная камера двойная, совмещающая 8- и 5-мегапиксельный сенсор. Дополнительная камера помогает делать снимки с эффектом боке, а также служит хорошим «широкоугольником» для съёмки групповых автопортретов.

LG K10
LG K10

Памяти у стандартной модели K10 тоже немного, как и у K8 — всего 2 ГБ оперативной и 16 постоянной. Однако, есть такая же версия смартфона с 3/32 Гб соответственно, но называется она уже K10+. Наконец, есть и третья модификация, тоже с собственный названием — K10α (альфа). Но она, наоборот, немного урезанная. Вместо 13-мегапиксельной тыловой камеры у нее сенсор на 8 Мп, а фронтальная камера уже одинарная, а не двойная, с разрешением 5 Мп. У всех трёх смартфонов ёмкость аккумулятора составляет уже приличные 3000 мАч.

Фотография на тыльную камеру LG K10 Фотография на фронтальную камеру LG K10

LG K8

LG K10 (2018)

Операционная система

Android 7.1.2 Nougat

Android 7.1.2 Nougat

Экран

5.0”, 1280x720, 16:9, 16:9, IPS, 294 ppi

5,3”, 1280x720, 16:9, IPS, 277 ppi

Процессор

Пока неизвестно

Mediatek MT6750, 8 ядер (4x Cortex-A53, до 1,45 ГГц, 4x1,0 GHz Cortex-A53)

Графика

Пока неизвестно

Mali-T860MP2

Оперативная память

2 ГБ

2 ГБ

Накопитель

16 ГБ

16 ГБ

Связь

LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS

LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS

Камеры

Основная:

разрешение матрицы: 8 Мп

качество видео: до 1080@30 FPS

Фронтальная:

разрешение матрицы: 5 Мп

Основная:

разрешение матрицы: 13 Мп

качество видео: 1080@30 FPS

Фронтальная двойная:

разрешение матрицы: 8 Мп + 5 Мп

Аккумулятор

2500 мАч, несъемный

3000 мАч, несъемный

Размеры

146x73x9 мм

149x75х9 мм

Масса

152 г

162 г

Цена

Пока неизвестно

Пока неизвестно

 

Автор
Александр Михеев
Теги
LG MWC 2018

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