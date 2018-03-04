Новые смартфоны LG для народа: быстрый обзор четырех моделей с MWC 2018

В отличие от Samsung, LG не стала выкатывать на выcтавке в Барселоне новый флагманский смартфон. Взамен, компания показала обновлённые версии двух своих «бюджетников» c лаконичными названиями — K8 и K10. Новинки, хоть и ориентированы на нижний ценовой сегмент, имеют пару крутых особенностей.

K8

Модель K8 — младшая из двух. Она получила пластиковый корпус, но не ощущается лёгкой или чересчур дешёвой. Смартфон имеет 5-дюймовый дисплей с классическим соотношением сторон — 16 к 9. Его разрешение составляет 1280х720 пикселей, что для бюджетного смартфона пока еще неплохо. Углы обзора у экрана неплохие, но, в целом, изображение тускловатое.



LG K8

Какой именно чип установлен в K8, производитель пока не раскрывает. Но, судя по подтормаживающей оболочке, это что-то начального класса. Объём памяти у смартфона также напоминает, что перед нами устройство, ориентированное на нетребовательных пользователей: оперативной памяти — 2 ГБ, постоянной — 16 ГБ. Что любопытно, смартфон поддерживает карты памяти microSD аж до двух терабайт. Боюсь, правда, что такая будет стоить в несколько раз больше самого смартфона, ведь даже самые ёмкие на сегодняшний день карты этого формата — на 512 ГБ в районе 15 тысяч рублей.



LG K8

У смартфона по одной камере спереди и сзади. Тыловая камера с разрешением 8 Мп поддерживает фирменную технологию LG по подавлению шума, что в ночных снимках должно компенсировать выбор не самого лучшего сенсора. А фронтальная камера умеет делать забавные GIF-изображения из серии снимков, что может оживить ставший привычным ритуал фотографирования себя и друзей на селфи-камеру.

У LG K8 есть датчик отпечатка пальца, что не всегда встречается у бюджетных смартфонов. Но нет NFC, а аккумулятор всего на 2500 мАч. Цена пока не объявлена, но, судя по всему, гаджет должен стоить до 10 000 рублей.

K10 / K10 Alpha / K10+

K10 уже чуть более интересная модель. К примеру, у неё не пластиковый, а металлический корпус, причём выглядит он весьма привлекательно. Дисплей у смартфона побольше, 5,3 дюйма, но с тем же разрешением — 1280х720 пикселей. Соотношение сторон тоже 16:9, а не внезапно ставшее очень модным 18:9. А вот рамки вокруг дисплея слегка толстоваты, на мой взгляд.



LG K10

Насколько нам известно, камера досталась K10 от флагманского LG G6. Правда, у той модели она двойная, а у новинки — один сенсор на 13 Мп. Снимает неплохо для бюджетного смартфона, но срабатывает медленно, что немного раздражает. Виноват в этом старый и неторопливый процессор Mediatek MT6750. А вот фронтальная камера двойная, совмещающая 8- и 5-мегапиксельный сенсор. Дополнительная камера помогает делать снимки с эффектом боке, а также служит хорошим «широкоугольником» для съёмки групповых автопортретов.



LG K10

Памяти у стандартной модели K10 тоже немного, как и у K8 — всего 2 ГБ оперативной и 16 постоянной. Однако, есть такая же версия смартфона с 3/32 Гб соответственно, но называется она уже K10+. Наконец, есть и третья модификация, тоже с собственный названием — K10α (альфа). Но она, наоборот, немного урезанная. Вместо 13-мегапиксельной тыловой камеры у нее сенсор на 8 Мп, а фронтальная камера уже одинарная, а не двойная, с разрешением 5 Мп. У всех трёх смартфонов ёмкость аккумулятора составляет уже приличные 3000 мАч.

LG K8 LG K10 (2018) Операционная система Android 7.1.2 Nougat Android 7.1.2 Nougat Экран 5.0”, 1280x720, 16:9, 16:9, IPS, 294 ppi 5,3”, 1280x720, 16:9, IPS, 277 ppi Процессор Пока неизвестно Mediatek MT6750, 8 ядер (4x Cortex-A53, до 1,45 ГГц, 4x1,0 GHz Cortex-A53) Графика Пока неизвестно Mali-T860MP2 Оперативная память 2 ГБ 2 ГБ Накопитель 16 ГБ 16 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS Камеры Основная: разрешение матрицы: 8 Мп качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 5 Мп Основная: разрешение матрицы: 13 Мп качество видео: 1080@30 FPS Фронтальная двойная: разрешение матрицы: 8 Мп + 5 Мп Аккумулятор 2500 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный Размеры 146x73x9 мм 149x75х9 мм Масса 152 г 162 г Цена Пока неизвестно Пока неизвестно