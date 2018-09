Motorola на IFA 2018: один из лучших смартфонов с большим аккумулятором и недорогая модель в стиле iPhone

Motorola, которая прежде славилась своими оригинальными телефонами, не пропустила возможность похвастаться парой новинок в Берлине на выставке IFA 2018. Смартфоны One и One Power — самые свежие гаджеты бренда — уже скоро должны появится в продаже, но все желающие могли посмотреть на них уже сейчас.



Motorola One

Motorola экспериментирует с возможностями и дизайном смартфонов и в наши дни, но две представленные в этот раз новинки, очевидно, были нацелены на тех, кому не нужно ничего экстравагантного. Внешне One и One Power, по крайней мере в анфас, выглядят так же, как и многие модели конкурентов в 2018 году — большой дисплей, тонкие рамки, «чёлка» наверху экрана. Их сложно отличить по лицевой панели и друг от друга в том числе, разве что по диагонали экрана — у One она составляет «скромные» на сегодняшний день 5,9 дюймов, а у One Power — 6,2 дюйма. В остальном разница по характеристикам и во внешнем виде более существенная.



Motorola One

Начнём с One. Смартфон выглядит современно не только благодаря «чёлке» и почти безрамочному дисплею, но и за счёт стеклянной задней панели. Конечно, она быстро покрывается отпечатками пальцев, но это общая проблема для всех стеклянных смартфонов. Зато, в отличие от многих конкурентов, иначе выглядят задние камеры. В то время, как многие сделали их в разной степени похожими на объединённый модуль тыловых камер iPhone X, у Motorola One объективы стоят отдельно друг от друга. Вы спросите, какая вообще разница, как выглядит камеры, лишь бы снимали? И да, и нет. Всё-таки приятно, когда производитель может придумать что-то своё, а не пойти на поводу у других (что тоже не обязательно плохо).

Теперь о характеристиках, а они, кстати, намекают нам, что смартфон не претендует на кошельки королей. Например, у 5,9-дюймового дисплея Motorola One с соотношением сторону 19:9 разрешение всего 1520х720 пикселей, что несколько скромно. «Мозгом» смартфона стал чип Snapdragon 625 — это всё еще приличный процессор, но уже немного бородатый. К примеру, Mi A1 дебютировал с таким еще прошлой осенью. Нельзя сказать, что техника с тех пор кардинально шагнула вперёд, но замена 625-му (636-й) уже давно есть во многих смартфонах. Тем не менее, благодаря Android 8.1 (а именно Android One), Motorola One работает очень бодро. Плюс, смартфон оснащён 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ на накопители — всё как надо. Аккумулятор, правда, только лишь на 3000 мАч, но процессор не слишком прожорливый, к тому же разрешение экрана даже ниже обычного Full HD, так что разряжаться за несчастные 10 часов он не будет, а скорее всего проработает на одном заряде чуть больше cуток.



В качестве тыловой камеры у смартфона двойной модуль с основной матрицей на 13 Мп и дополнительной на 2 Мп. В рамках выставки сложно, конечно, оценить их потенциал целиком, но если даже в помещении снимки получаются неплохими, то в остальных условиях фотографии также должны быть не ниже уровня смартфонов тысяч за 15-20. Тоже можно сказать и про фронтальный 8-мегапиксельный модуль — не идеально, но-таки неплохо фотографирует.

Кстати, для модели уже заявлено будущее обновление на Android 9 Pie. Единственная проблема с Motorola One — это цена. В Европе он должен появится уже в сентябре за 300 евро, что дороговато для его начинки. Российские цены и дата выхода пока не объявлена.



Motorola One Power

Второй смартфон — Motorola One Power — выглядит чуть попроще из-за того, что задняя панель у него уже не стеклянная, а металлическая.



Motorola One Power

Смартфон выглядит более утилитарным и за счёт того, что он и толще, и тяжелее, чем One.



Motorola One Power

Однако причина его более крупных габаритов весьма позитивная — аккумулятор сразу на 5000 мАч. Вдобавок у него система-на-кристалле (Snapdragon 636) с более производительным графическим ядром, а в тыловые камеры отсыпали побольше мегапикселей — 16 и 5 для основной и вспомогательной соответственно.

Плюс дисплей не только больше (на 0,3 дюйма), но и с разрешением Full HD. Но про цену пока ничего не известно.