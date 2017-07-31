Обзор Xiaomi Mi Max 2: недорогой, но очень крутой смартфон с большим экраном

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

Xiaomi Mi Max 2 Плюсы Тонкий и компактный корпус

Отличная автономность

Быстрая зарядка аккумулятора

Качественные стереодинамики

Умеренная цена Минусы Ужасное качество съёмки в тёмное время суток

Малый запас громкости в наушниках

Посредственная (как для смартфона за 20 тысяч рублей) игровая производительность

Планшеты сегодня скорее мертвы, чем живы, а хороших телефонов с действительно большим экраном почти не осталось. Тем удивительнее, что на таком «безрыбье» 6,4-дюймовый Mi Max 2 в чём-то превосходит «просто смартфоны». Разбираемся, стоит ли покупать Mi Max 2 вместо других моделей-гигантов, и что теряет покупатель, когда покупает планшетофон, а не компактный мобильник за эти же деньги.

«Грусть моя, ты покинь меня». Вы хотя бы представляете себе, какая это грусть, — искать приличный по характеристикам мобильник с диагональю экрана, близкой к планшету? По всему миру, от американских «айфоно-мотороловских» краёв, сквозь богатейших южнокорейских производителей, «фабричный Китай» и полуподвальных сборщиков находится меньше десяти больших мобильников, которые не стыдно купить. Не новейших моделей с супер-процессорами, камерами и экранами, а вообще моделей, что можно найти не в б/у состоянии.

А ведь когда-то на каждом углу шутили о «пластических операциях для увеличения рук под большие мобилы». Но с 2013 года крупногабаритные модели стали штучным товаром — капитулировал и Samsung со своими Galaxy Mega, и Sony, которым хватило храбрости сделать 6,4-дюймовую Z Ultra флагманом, а редкие смартфоны с большим экраном выпускали только китайцы и только для китайского рынка.

Сегодня, хвала безрамочной моде, ситуация изменилась — производители радостно натягивают размашистые IPS и AMOLED-матрицы по самые края корпуса. Только в случае 6,2” и более крупных экранов такое удовольствие стоит дороже 30 тысяч даже у известных дешевизной китайских производителей. Это если не учитывать, что мобильники с вытянутыми «колбаской» в высоту дисплеями так же похожи на «планшетофоны», как «сметанный продукт» на сметану.

Если же среди не-флагманов отбросить модели, собранные из «отходов производства», которые стыдно продавать в компактных смартфонах, останется парочка старых Huawei в китайских интернет-магазинов, Doogee «а вдруг повезёт и не бракованный» Y6 Max и два поколения Xiaomi Mi Max.



Xiaomi Mi Max 2

Mi Max первого поколения (обзор) на этом фоне просто блистал — первый за долгие годы не ущербный планшетофон за разумные деньги! Но при этом, всё-таки, не роскошь, а изобретённый заново Redmi Note 3 Pro с чуть иной начинкой, таким же дешёвым корпусом и «терпимой» камерой. Жить можно, но грустно.

Теперь будет чуть веселее — гигантский Xiaomi построили с нуля. Новый корпус, новый экран, новая тыловая камера с крутым сенсором, стереодинамики. И, что главное, старая цена, с минимальным «наваром» относительно китайской даже в российских сотовых салонах.

Соорудили нам-таки лучший «лопатофон» в истории? Тут, понимаете ли, «Сяомушка» надвое сказала — кроме бочки мёда в виде сильных сторон смартфона нужно учесть и пару ложечек дёгтя (недостатков), прежде чем мчаться в магазин. Устраивайтесь поудобнее, рассказать есть о чём.

Характеристики

Xiaomi Mi Max 2 Операционная система Android 7.1 Nougat Экран 6,44”, 1920x1080, IPS, 342 ppi Процессор Snapdragon 625 MSM8953, 8 ядер (8x Cortex-A53 2,0 ГГц) Графика Adreno 506 Оперативная память 4 ГБ Постоянная память 64 ГБ, слот для карт microSD Связь 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, IrDA Камеры тыловая: 12 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160,

фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 5300 мАч, несъемный Размеры 174,1x88,7x7,6 мм Масса 211 г Цена на момент публикации 20 000 рублей (официальные поставки)

16 000 рублей («серый» рынок)

Дизайн и управление

Креативщики из рекламных отделов производителей техники очень любят использовать фразу «наш новый %имя_модели% перевернёт Ваше представление о смартфонах!». Mi Max 2 — тот редкий случай, когда такая фраза не будет лживой. Потому что действительно переворачивает.

Сначала не можешь привыкнуть, что смартфон не помещается в карманы брюк — тыловая камера всегда будет выглядывать из джинсов. И слушать музыку в транспорте тоже не очень удобно, потому что в сидячем положении штекер для наушников приезжает вам прямо в пах. А на ходу/бегу вам кажется, что вы несёте в кармане паспорт + загранпаспорт + блокнот. В железной обёртке.



Не так страшны 6,4 дюймов в руке, как их малюет воображение

Если вам вздумается управлять смартфоном одной рукой, придётся «переползать» кистью от верхней части со шторкой уведомлений, сканером отпечатков и клавишей громкости, к нижней, где под экраном расположились три клавиши управления Android (с подсветкой, кстати!). В настройках можно включить режим управления одной рукой, и тогда изображение на дисплее схлопнется до маленького квадратика в нужном вам углу. Но это жалкое зрелище и так поступать не хочется.



С безрамочными смартфонами ему не сравниться, но среди 6,4-дюймовых смартфонов Mi Max 2 достаточно компактен

Но после нескольких дней с «лопатофоном» берёшь в руки 5,5-дюймовый мобильник… и он кажется крохотным, да ещё очень бесит тесной клавиатурой (в Mi Max ширина экрана такая, что разворачивать клавиатуру в альбомную ориентацию даже не появляется желания). Это как взять в руки iPhone 5s после Galaxy S7 edge/S8. А 5-дюймовые смартфоны вообще кажутся игрушечными «звонилками».

Mi Max 2 далеко не безрамочный, но большому чёрному матовому смартфону это и не нужно



Рядом с Mi Max 2 5-дюймовый Meizu M5c кажется игрушечным



Даже рядом с Redmi Note 3 Pro (5,5 дюймов) габариты Mi Max 2 впечатляют

Но, если уж вы хотели себе большой смартфон, привыкните быстро — тем более, что Mi Max 2 очень тонкий и гораздо более компактный, чем большинство смартфонов с диагональю 6,3-6,4 дюйма.

И более эффектный — чёрный матовый металлический смартфон смотрится «чётко и дерзко», как дагестанская Лада Приора. Металл очень качественный, краска идеально гладкая, не скользкая и хорошо маскирует отпечатки пальцев. И ещё лучше скрывает антенны Wi-Fi/GPS/сотовой связи, которые натянуты в верхней и нижней частях корпуса.



Сканер быстрый и удобный. Без него задняя панель была бы уж очень пустынной

Что странно, при 210 граммах веса (почти в 2 раза больше, чем в iPhone 5s) эта махина не кажется тяжёлой. Тем более, что в корпус вместили и огромный аккумулятор, и стереодинамики, и ИК-порт для управления бытовой техникой, за что спасибо. И не спасибо за чёртов гибридный слот, который заставляет выбирать между двумя SIM или одной SIM + microSD.

Экран и звук

Представьте себя в детстве, когда родители говорят вам «сынок, телевизор что-то плохо показывает, поправь», и вы крутите регуляторы на ДСПшной панели вашего «Горизонта»/«Электрона». Крутить приходится много, потому что каждый канал ловится по-своему плохо.

В Xiaomi Mi Max 2 вкалывают роботы, а не человек — автоматическая система подстройки контрастности дисплея включена по умолчанию и отлично справляется со своей задачей. Без неё дисплей Mi Max 2 = увеличенная копия матрицы в Xiaomi Redmi Note 4, только уже с идеальной цветопередачей.

Чуть более яркая (460 против 420 кд/м2), чуть менее контрастная (810:1 против 1000:1) матрица. По меркам «лопат» — нормальный результат. В Sony Xperia Z Ultra дисплей был даже менее яркий, а в Lenovo Phab Plus в подметки не годится нашему Mi Max 2. Но вот Lenovo Phab 2 Pro и ASUS ZenFone 3 Ultra по характеристикам ушли чуть вперёд, и такую потерю потерь Xiaomi компенсирует программными хитростями.

Характеристики дисплея Xiaomi Mi Max 2 (режим «Стандартная контрастность») Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 460/1 кд/м2 Контрастность 810:1 Цветовой охват (sRGB) 91% DeltaE 1,2 Гамма 2,4 Цветовая температура 6700K

С динамической контрастностью система «орудует крутилками» так, чтобы это не бросалось в глаза — осветляет дисплей на улице (значение гаммы доходит до уж очень белёсого 2.7), когда нужно, чтобы «лишь бы что-то видно было») и задирает контрастность вплоть до 2000:1, когда вам не важны правильные оттенки (т.е. всегда, кроме полноэкранных видео и фото). Звучит страшно, но это работает — яркости и «читаемости» хватает всегда. При этом насыщенность, баланс белого и цветовые уровни всегда остаются в норме, а значит, дисплей не перевирает и не приукрашивает фото на камеры, как это любит делать Honor 9, например.

Жаль, что углы обзора средненькие — по трём сторонам, если глядеть сбоку, изображение просто темнеет, а вот при взгляде справа (со стороны клавиш регулировки громкости и питания) ваш сосед будет видеть «негативы», то есть, инвертированное изображение. То бишь, не сможет ознакомиться за компанию с новыми мемами в соцсетях и отпуском ваших подруг в купальниках.

Недорогой экран «выезжает» только за счёт электронных хитростей, а вот динамики хороши сами по себе

Звук в наушниках неплохой — объёмный, в меру чистый (насколько позволяет Snapdragon без выделенного аудиочипа), «пацанский». То есть, бас молотит неплохо даже в тяжёлых на подъём высокоомных «затычках» наподобие Xiaomi Hybrid Pro, чёткость высоких частот, на которых держится «тынц-тынц-тынц», тоже нормальная. Если вам маловато «середины» — откройте для себя волшебный вкус Nescafe смартфоны с ЦАП Asahi Kasei на борту. А в Mi Max 2 можно только немного приправить звук по своему вкусу с помощью эквалайзера (это плюс). Только предварительно обязательно придётся включить предустановку под один из типов наушников на выбор и немножко попортить звучание, чтобы было веселее его править (это минус).



Стереодинамики в Mi Max 2 поют в разные стороны, но к качеству звука не придерёшься

Жаль, что запас громкости никакой — если в современной музыке изолировать себя от шума автомобиля/автобуса/поезда можно при громкости «на два деления меньше максимума», то старые записи Modern Talking или Виктора Цоя, к примеру, и на максимальной громкости звучат не оглушительно. В действительно шумных помещениях этот недостаток будет бросаться вам… в уши. Уж не знаю, можно ли исправить эту проблему в инженерном меню смартфона.

Зато какие в Mi Max 2 стереодинамики! О, они прекрасны! Очень громкие и «непробиваемые» для любых провокаций — с претензией на низкие частоты, но без хрипов даже в тяжёлой и набитой бас-гитарами музыке. Чистый, объёмный звук, по громкости и НЧ даже лучше, чем у специализированного «музофона» ZTE Axon 7 mini, по всем параметрам, кроме детализации высоких частот, лучше, чем в Alcatel Idol 4S. В общем, из большого Xiaomi получается хороший «мобильный кинотеатр», и даже нет необходимости покупать Bluetooth-колонку, чтобы крутить на улицах рэп и восхищать своим музыкальным вкусом прохожих.

Жаль только, что стереодинамики поют в разные стороны — сверху трудится «на две ставки» и обеспечивает стерео разговорный динамик, он поёт вам прямо в лицо. Второй динамик — динамик громкой связи, он поёт из нижней грани… куда-то вон туда. Никуда не денешься — с симметричными громкоговорителями смартфоны становятся слишком длинными «дылдами», так что лучше уж так.

Железо

В природе существует только два смартфона с дисплеем 6,4+ дюйма и мощным процессором — Xiaomi Mi Mix на базе Snapdragon 821 и Honor 8 Note на базе Kirin 955. Первый — безрамочный и дорогой, второй — раритет.

Все остальные «лопаты» располагают начинкой либо бюджетного (мол, куда вы денетесь, неудачники, никто кроме нас вам большие модели не выпустит), либо среднего (чтобы смартфон не тормозил и подвисал на каждый чих) класса. Xiaomi Mi Max 2 принадлежит «к остальным» и, среди конкурентов его можно считать середнячком.

Потому что Snapdragon 625 — это экономичный процессор на стыке бюджетников и чуть более дорогих смартфонов, но Qualcomm предпочитает «тянуть за уши» эту модель, будто она может претендовать на что-то большее.



Быстродействие процессора (тест Geekbench 4)

А это происходит потому, что всем лень вкладываться в хорошие процессоры для «ни дорогих, ни дешёвых» смартфонов. В 2016 году Qualcomm выпустил классные Snapdragon 650 и 652, которые были почти настолько же быстрыми, как лучшие флагманские процессоры 2015 года. Нагрев и прожорливость у этой двойни были соответствующими, но, вместо того, чтобы переводить хорошую комбинацию из 4 мощных и 4 экономичных ядер на новые «рельсы» техпроцесса 14 нм (меньше нагрев, меньше энергопотребления), Qualcomm решили раскочегарить восемь дохлых ядер бюджетного процессора.

Производительность в Mi Max 2 чуть выше бюджетной, гордиться здесь нечем

Для мессенджеров и «интернетов» этой комбинации оказалось достаточно, а то, что в играх смартфоны работают, как «вёдра» за 10 тысяч — дело десятое. Кого вообще интересует графика в мобильниках, ведь так?



Скорость работы в играх (тест 3DMark Sling Shot OpenGL ES 3.1)

Подобным маразмом страдает и Huawei с аналогичным по унынию Kirin 659 в смартфоне за 26 тысяч рублей. И Samsung, который дыру в быстродействии между Galaxy S и более дешёвыми моделями затыкает с помощью аргумента «Зато я Самсунг, а чего добился ты?» и Exynos 7880.

Десятиядерные дешёвые «кипятильники» MediaTek Helio X20/25 быстрее, но портить автономность модели с большим экраном Xiaomi не решились. А вообще, если не знать подноготную процессора, всё хорошо, прекрасная маркиза — приложения устанавливаются и обновляются быстро, мессенджеры крутятся без запинок и размазываются по 4 Гбайт оперативной памяти таким образом, что запуск «на холодную» (когда вы давно не открывали запущенное когда-то приложение в фоне) Snapdragon 625 выполняет редко, поэтому смартфон кажется быстрее.



Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)

И не только кажется — вне игр он работает намного отзывчивее, чем Xiaomi Redmi Note 3 Pro, например. А игры… а что игры? С «какой-нибудь» графикой работать будет всё, а крутить детализацию на всю вкус предпочитают даже не все владельцы настольных компьютеров, не говоря уже о смартфонах. Зато никакого нагрева и хорошая автономность «малой кровью».

Софт

Оболочка MIUI в смартфонах Xiaomi — «батька» дизайна в Android любых китайских смартфонов (кроме ровесника Meizu, пожалуй). Большинство меню, значков и функций братья-коммунисты «скоммунистили» у Xiaomi после того, как надстройка имени «зайца в шапке» доказала, что китайский дизайн в мобильнике — это не позорище и анекдот, а хорошая альтернатива образцовым в те годы интерфейсам Samsung и Sony.

С тех пор много воды утекло — покупатели «пинали ногами» самсунговскую надстройку TouchWiz настолько больно, что в Galaxy S8 корейцы выкатили абсолютно новый дизайн и образцово поработали над скоростью системы. Среди самих китайцев появились любители, извините, «расовой чистоты» Андроида — например, OnePlus, которые считают, что грешно переиначивать то, что нарисовал Google, а нужно только добавить настройку здесь, здесь и здесь.

В итоге по функциональности и принципу «здесь не должно остаться ни одного значка, как в стандартном Андроиде!» MIUI проработана лучше всех, только бурная китайская деятельность привела к «ожирению» Android под соусом Xiaomi. В версиях на базе Android 5/6 беда достигла своего максимума.

Интерфейс Android 7.1 в Xiaomi Mi Max 2

В Mi Max 2 оболочка MIUI нахлобучена уже поверх Android 7.1 и работает лучше. Нескучные обои, минимум предустановленных приложений (не будем показывать на Samsung и Huawei с их OneDrive’ами, Сбербанками и прочими гербалайфами), запись разговоров по сотовой сети, чёрные списки, хороший файловый менеджер — всё прекрасно.

MIUI поверх Android 7 не изменился революционно, зато отнимает меньше ресурсов процессора

Можно создать «второе пространство» — нового пользователя смартфона, у которого будет свой, «голый» вариант смартфона и не будет доступа к вашим фото и приложениям. Есть даже возможность запретить перетаскивать виджеты и значки по рабочему столу — вы будете боготворить эту функцию, когда купите смартфон пожилым родителям.

Хотя «альтернативно одарённых» решений тоже хватает — время подсветки экрана нужно регулировать не в пункте «экран» в настройках, а в пункте «экран блокировки и строка состояния». По умолчанию система прячет от вас значки уведомлений в шторке сверху — настоящие Конфуции не отвлекаются по мелочам. А для того, чтобы поменять местами значки (переключатели Wi-Fi, Bluetooth и др.), нужно нырять глубоко в настройки.

Но плюсов всё-таки больше — после того, как вы «перекипите» от глупостей в некоторых мелочах, полюбите MIUI и его уют.

Камеры

Представители Xiaomi на презентациях любят кивать на тот факт, что в Mi Max 2 установлена камера с таким же сенсором (Sony IMX386), как в Xiaomi Mi 6. «Представляете, насколько круто будет снимать большой Xiaomi с такой начинкой?», — восклицают китайцы, и ребята в актовом зале охотно кивают — да-да, сногсшибательное решение!

Красиво навешанная на уши лапша в демонтаже не нуждается, но наши китайские друзья забывают упомянуть, что IMX386 — это ещё и сенсор в ширпотребных Meizu MX6 или Honor 6X, которые снимают неплохо, но уж никак не шедеврально.

Но мы ведь говорим о Xiaomi, так что этот факт следует помножить на мелкую экономию на оптике, разное значение диафрагмы (в Mi 6 светосила = f/1.8, в Mi Max 2 — f/2.2) + «кривые руки» разработчиков нежелание учить камеру хорошо снимать при недостатке освещения.

Поэтому днём Mi Max 2 выдаёт качественные, сочные фото, быстро фокусируется, с включенным HDR «вытягивает» в средний знаменатель и хорошую видимость даже сложные пейзажи со светлым небом и тёмными зданиями. Разве что для макросъёмки (крупного плана) камера подходит плохо — «прилипнуть» к цветочку и запечатлеть его до мелких деталей не получится, Mi Max 2 просто не сможет навести резкость.

Пример фото, снятых на тыловую камеру Xiaomi Mi Max 2

Но вечером и ночью камеру «лопатофона» хочется крыть матом, хотя даже это не помогает снимать более качественно. Рыхлая, грязная обильно политая цифровым шумом картинка, будто снятая на двое более дешёвый Redmi 4A или, чего хуже, какой-нибудь «свежеподвальный» BQ. Как же так? А что же крутой сенсор, как у флагмана?..

«Хорошо, сейчас я включу HDR и с расширенным динамическим диапазоном камера начнёт тащить», — первое, что приходит в голову. Включаю — и вижу размазанный кадр, будто фото снимал алкоголик с трясущимися руками. В тёмное время суток Mi Max 2 выставляет такое значение выдержки, что снимать фото не со штатива не-ре-аль-но!

Ночью камера большого Xiaomi превращается в «тыкву»

Переключаюсь в ручной режим, перебираю все возможные варианты настроек. А вариантов получается всего два — либо максимально короткая выдержка и тёмная картинка, на которой мало что видно (такая получается, если просто снимать в авто-режиме), либо более светлая, но безнадёжно размытая фотография, если увеличить значение выдержки. В общем, ручной режим в бюджетных Xiaomi — это такое издевательство, чтобы покупатель думал, будто он может на что-то повлиять.



Ночью Mi Max 2 выдаёт омерзительные снимки

С видео днём дела обстоят средне — да, можно выставить съёмку в 4K, и чёткость будет действительно выше, чем в Full HD, но даже программной стабилизации (не говоря уже об оптической) в настройках нет, а без неё кадр «прыгает» настолько, что снимать можно только будучи оловянным солдатиком. Или Майклом Джексоном, который умеет правильно компенсировать тряску при ходьбе. Но Майкл уже не придёт вам на помощь, когда вы будете снимать на Xiaomi.

Ночью снимать видео лучше даже не пробовать — кошмарно всё, начиная с того, что автофокус «таращит» в попытках навести резкость (альтернатива — переключить тип фокусировки в настройках и «погонять» фокус тычками в дисплей каждую секунду), продолжая ужасной детализацией, цифровым шумом, размытой картинкой, и заканчивая постоянным бульканьем микрофона.

Фронтальная камера нормальная. Если освещение хорошее и хочется сделать сэлфи — сделайте. Если хочется образцовой детализации фотопортрета, вам вообще не к Xiaomi, а по другому адресу.



Пример фото, снятых на фронтальную камеру Xiaomi Mi Max 2

С одной стороны, не существует крупногабаритного смартфона в пределах 20 тысяч рублей, который снимал бы так же. С другой — Samsung Galaxy A5 (2016) стоимостью 18 тысяч «порвёт» большой Xiaomi и в детализации видео, и в качестве микрофонов, и в ночной съёмке, и в съёмке сэлфи. О том, насколько лучше снимает сопоставимый по цене Xiaomi Mi5s, лучше даже не думать.

Автономность

Если в двух словах — просто супер! «На бумаге» кажется, что 5300 мАч для 6,44 дюймов — не так уж и много. Но в действительности, рост диагонали дисплея не так сильно бьёт по автономности, как кажется на первый взгляд. Да и энергопотребление IPS-матриц год от года снижается, хотя об этом никто никогда не говорит.

Короче говоря, Xiaomi Mi Max 2 без труда хватит на два дня очень интенсивной эксплуатации. Если не «отлипать» от экрана смартфона, его можно разрядить за день. Если использовать его время от времени — три дня автономности. Без всяких энергосберегающих режимов (которые в Xiaomi, кстати говоря, одни из самых могучих среди всех андроидофонов).

Супер-выносливый смартфон, который, к тому же, ещё и быстро заряжается



Автономность при уровне яркости 200 кд/м2

В отличие от первого Mi Max, который нужно было держать у розетки 3 часа для полной зарядки с 0%, вторая модель выглядит не так страшно. С поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0 за один час смартфон заряжается на 60%. Оставшиеся 40% зарядное устройство мусолит чуть менее интенсивно (а то мало ли), поэтому до 100% Mi Max 2 заряжается за два часа ровно. Хороший результат — сложно найти другой смартфон с 5000+ мАч, который пополняет заряд настолько же быстро.

Конкуренты

Xiaomi Mi Max 2 Lenovo Phab 2 Plus Honor 8 Note Операционная система Android 7.1 Nougat Android 6.0 Marshmallow Android 7.0 Nougat Экран 6,44”, 1920x1080, IPS, 342 ppi 6,4”, 1920x1080, IPS, 344 ppi 6,6”, 2560x1440, AMOLED, 443 ppi Процессор Snapdragon 625 MSM8953, 8 ядер (8x Cortex-A53 2,0 ГГц) Mediatek MT8783, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,3 ГГц) HiSilicon Kirin 955, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A72 2,5 ГГц) Графика Adreno 506 Mali-T720 MP3 Mali-T880 MP4 Оперативная память 4 ГБ 3 ГБ 4 ГБ Постоянная память 64 ГБ, слот microSD 32 ГБ, слот microSD 64/128 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC, IrDA 4G (LTE Cat.4) , 3G, Wi-Fi 802.11 (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС Камеры тыловая: 12 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160,

фронтальная: 5 Мп основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080,

дополнительная: 13 Мп,

фронтальная: 8 Мп тыловая: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160,

фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 5300 мАч, несъемный 4050 мАч, несъемный 4500 мАч, несъемный Размеры 174,1x88,7x7,6 мм 173,9x88,3x9,6 мм 178,8x90,9x7,2 мм Масса 211 г 218 г 219 г Цена на момент публикации 20 000 рублей (официальные поставки)

16 000 рублей («серый» рынок) 23 000 рублей (официальные поставки)

16 000 рублей («серый» рынок) 22 000 — 25 000 рублей («серый» рынок)

Lenovo Phab 2 Plus

Да, я понимаю, что сравнение навороченного нового Mi Max 2 с простецким фаблетом Lenovo выглядит «избиением младенцев», но, если вы выбираете себе недорогой смартфон с большим экраном, от второго поколения Phab вам не отвертеться.

По качеству дисплея смартфоны более-менее равны (хотя в Lenovo углы обзоры даже хуже), но, чем глубже в лес, тем злее «зайцы» в ушанках. Процессор в Phab 2 Plus — старый унылый бюджетник MT6753 с новым шильдиком, уровня «лишь бы оно как-нибудь работало». В играх скорость работы удручающая, быстрая зарядка не поддерживается, стереодинамиков нет, NFC (возможности платить смартфоном на кассах магазинов) нет, автономность хуже, корпус толще, Android старый, цена выше.



Lenovo Phab 2 Plus

В пользу Lenovo можно сказать, что в нём лучше фронтальная камера (она даже вспышкой оборудована!), а тыловые камеры умеют делать модное размытие, то есть, боке. В остальном же Phab 2 Plus выглядел «пенсионером» ещё в день запуска, и при «живых» конкурентах особого смысла приобретать его нет.

Honor 8 Note

Всё лучшее — китайцам! Реальный конкурент «Сяоме», монструозный гигант дочернего подразделения Huawei, в России даже не начинали продавать, поэтому искать его придётся на Aliexpress и в других китайских магазинах-рынках. Стоит ли вообще этим заниматься?

Стоит! Потому что вы получаете ещё более крупный мобильник со сверхчётким AMOLED-дисплеем (как в Самсунгах), процессором уровня флагманских смартфонов 2016 года и флагманской камерой 2015 года с оптической стабилизацией (она в новый Хонор перекочевала из Huawei P8/P8 Max). Стереодинамиков в смартфоне нет, заряжается он дольше и не очень долго работает от аккумулятора — сказывается прожороливый процессор.



Honor Note 8

Смартфон, который вы купите за рубежом, скорей всего, будет нафарширован китайскими приложениями — их придётся удалять вручную. Ещё в этой модели не поддерживается LTE Band 20 — на даче Honor 8 Note будет ловить 4G хуже, чем Xiaomi Mi Max 2. Смартфон супер-раритетный — найти чехол для него сложно, а достать запчасти в случае поломки — ещё сложнее. Но это один из самых быстрых и крутых «планшетофонов» по очень привлекательной цене, присмотреться стоит.

Выводы

Сложно критиковать смартфон, у которого почти нет конкурентов — все придирки разбираются о тот факт, что недорогие модели с околопланшетной диагональю уже никто не производит, и уж тем более никто не продаёт официально в России.



Наверное, Xiaomi очень любят свой Mi Max, и поэтому не валяют дурака с поклейкой разных корпусов на одинаковые модели (Redmi 3 Pro/Redmi 3S/Redmi 4/Redmi 4X), а действительно конструируют новое поколение «лопатофона» с нуля. По этой причине Mi Max 2 получил классный компактный корпус по последней моде, отличные стереодинамики, супер-ёмкий аккумулятор и современную операционную систему. Такого добра у РФ даже в «просто» смартфонах с небольшим экраном в пределах 20 тысяч не так-то много, а в категории «6,4+ дюймов» вообще нет. За то, что Mi Max 2 «гнёт свою линию» и получился не-попсовым смартфоном, ему достаётся награда «Выбор редакции».

Главное — не забывайте, что чудес не бывает, и за хорошие динамики/дизайн/автономность/корпус приходится расплачиваться беспомощной в тёмное время суток камерой, плохой игровой производительностью и дисплеем не флагманского, а среднего уровня качества. Если эти обстоятельства вас не смущают и вы ищете недорогой качественный смартфон с большим экраном — вы его нашли.

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

Xiaomi Mi Max 2 Плюсы Тонкий и компактный корпус

Отличная автономность

Быстрая зарядка аккумулятора

Качественные стереодинамики

Умеренная цена Минусы Ужасное качество съёмки в тёмное время суток

Малый запас громкости в наушниках

Посредственная (как для смартфона за 20 тысяч рублей) игровая производительность