Apple выпустит следующие AirPods во второй половине 2018 года

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из компании KGI Securities, известный своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился порцией предсказаний относительно будущей продукции компании Apple. По данным аналитика, Apple выпустит обновленную версию беспроводных наушников AirPods во второй половине 2018 года.





Как отмечает Минг-Чи Куо, сборка AirPods продолжится у тайваньского производителя Inventec, а компоненты будут поставляться такими компаниями, как Unitech, Compeq, TXC и HLJ. Относительно изменений во втором поколении AirPods аналитик подробностей пока не раскрывает.

Также Apple выпустит новый зарядный футляр для наушников, который можно будет заряжать беспроводным способом с помощью зарядной станции AirPower.