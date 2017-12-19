Apple выпустит следующие AirPods во второй половине 2018 года

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из компании KGI Securities, известный своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился порцией предсказаний относительно будущей продукции компании Apple. По данным аналитика, Apple выпустит обновленную версию беспроводных наушников AirPods во второй половине 2018 года.


Как отмечает Минг-Чи Куо, сборка AirPods продолжится у тайваньского производителя Inventec, а компоненты будут поставляться такими компаниями, как Unitech, Compeq, TXC и HLJ. Относительно изменений во втором поколении AirPods аналитик подробностей пока не раскрывает.

Также Apple выпустит новый зарядный футляр для наушников, который можно будет заряжать беспроводным способом с помощью зарядной станции AirPower.

Источник
MacRumors
Теги
Apple наушники гарнитура AirPods

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