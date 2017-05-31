Северная Корея изобрела iPad заново

Государственная компания Myohyang IT из Северной Кореи продает и рекламирует планшет под названием iPad. На самом деле, название звучит несколько длиннее "Ryonghung iPad", но факт остается фактом — в нем присутствует торговая марка, принадлежащая Apple.





Простенький планшет имеет в своем арсенале дисплей диагональю 8 дюймов, процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, возможность расширения карточками на 16 ГБ. Вес достигает 250 граммов, а время автономной работы — шесть часов.

Это уже не первый раз, когда северокорейские Кулибины копируют устройства Apple. Так, на торговых выставках в Пхеньяне появляются клоны iMac, а северокорейское правительство несколько лет назад выпустило проприетарную ОС Red Star на базе Linux, которая была удивительным образом похожа на OS X.