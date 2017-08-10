Ноутбуки VAIO возвращаются на рынок

В начале 2014-го Sony приняла решение прекратить продажу ноутбуков VAIO. Тогда подразделение было выкуплено японской JIP и с тех пор о бренде мы ничего не слышали. Однако на днях в Пекине VAIO провела пресс-конференцию, на которой представила две новых модели, S13 и Z13.

VAIO S13 весит 1,06 кг, корпус у ноутбука металлический, диагональ Full HD дисплея равняется 13,3 дюймам. Слева расположен порт для зарядки, воздуховод, два порта USB 3.0, а справа — один порт USB 3.0, HDMI, слот для SD-карты, порты Ethernet и VGA. Устройство получило процессор Intel Core i5-6200U, есть версия с i7-6500U, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель SSD на 256 ГБ. Младшая версия обойдется в 1420 долларов, а старшая в 1780 долларов.

VAIO Z13 весит 1,17 кг, имеет матрицу 2K, а не Full HD, способен работать на одном зарядке 12,5 часов! Спецификации в остальном такие же, как у S13. Стоимость — 1989 долларов.