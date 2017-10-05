Lenovo представила юбилейный ThinkPad

В честь 25-летнего существования ThinkPad, компания Lenovo представила специальную, юбилейную версию ноутбука — Lenovo ThinkPad 25th Anniversary Edition.





Напомним, оригинальный ноутбук ThinkPad 700C был анонсирован 5 октября 1992 года. Юбилейная модель выдержана в стиле ретро. Ноутбук сохранил ряд ключевых внешних черт своих предшественников, в числе которых семирядная классическая клавиатура (теперь с подсветкой), синяя клавиша Enter и синие метки на вспомогательных клавишах. Юбилейная модель ThinkPad 25 украшена соответствующим логотипом и поставляется в особой упаковке.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). В основе лежат процессор Intel Core i7-7500U восьмого поколения, графика NVIDIA GeForce 940MX, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельный накопитель PCIe на 512 ГБ.

Предусмотрен сканер отпечатков пальцев. Заявленное время автономной работы достигает 18 часов. Размеры составляют 336,6 х 232,5 х 19,95 мм, а вес — 1,6 кг. Есть три порта USB 3.0, USB Type-C (Intel Thunderbolt 3), HDMI, гигабитный Ethernet, 3,5-мм аудиоразъем 3,5 мм, кардридер «4-в-1».

Ноутбук Lenovo ThinkPad 25th Anniversary Edition будет доступен только в некоторых регионах по цене $1899.