Перевёртыш Lenovo Yoga Book C930 получил экран E Ink вместо клавиатуры

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Lenovo представила необычный портативный ноутбук-трансформер Yoga Book C930.







Вместо традиционной клавиатуры он получил второй экран на базе электронной бумаги. Многофункциональный дисплей E Ink может отображать клавиатуру, а может использоваться для заметок и зарисовок.





Ноутбук оснащается 10,8-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей и 10,8-дюймовым сенсорным E-Ink, процессорами Intel Core M3-7Y30 или Core i5-7Y74 , 4 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ на твердотельном накопителе.





Время работы заявлено до 10 часа от одной подзарядки. Поддерживается стилус Wacom Active Pen с распознаванием 4096 степеней нажатия, есть сканер отпечатков пальцев.





Из портов предусмотрены два USB 3.1 Type-C. Предустановлена Windows 10. Его толщина в открытом положении не превышает 4 мм, в закрытом — 9,9 мм, а вес не превышает 775 граммов.





Ноутбук Lenovo Yoga Book C930 поступит в продажу в октябре по цене от 1000 долларов.