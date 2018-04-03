Apple избавится от процессоров Intel в 2020 году

Компания Apple планирует перейти на собственные процессоры на компьютерах Mac, отказавшись от чипов Intel, начиная с 2020 года. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на «осведомленные» источники.





Инициатива под кодовым названием Kalamata пока находится на ранних стадиях разработки. Она является частью стратегии по объединению всех устройств Apple так, чтобы Mac, iPhone и iPad могли работать вместе более гладко. Проект уже одобрен руководством и, судя по всему, будет внедряться пошагово. Впрочем, Apple всё ещё может отказаться от этого шага или отложить проект.

Напомним, Apple объявила о переходе на процессоры Intel с отказом от архитектуры PowerPC в своих компьютерах в 2005 году, а первые Mac на базе Intel вышли в январе 2006 года с операционной системой Mac OS X 10.4.4 Tiger.