NVIDIA зарабатывает почти вдвое больше AMD на майнерах

Компания NVIDIA отчиталась о результатах первого квартала финансового года. Как оказалось, её доход от видеокарт для майнинга криптовалют почти вдвое превышает таковой у её основного конкурента, компании AMD.





Так, NVIDIA получила 289 миллионов долларов на продажах карт, созданных сторонними производителями для майнинга. При этом AMD в апреле заявила, что она получает порядка 10% дохода с майнеров, что составляет около 165 миллионов долларов.

В начавшемся квартале руководство NVIDIA ожидает заметное падение доходов от майнеров, почти до двух третей от результатов закончившегося квартала.