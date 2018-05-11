NVIDIA зарабатывает почти вдвое больше AMD на майнерах

Компания NVIDIA отчиталась о результатах первого квартала финансового года. Как оказалось, её доход от видеокарт для майнинга криптовалют почти вдвое превышает таковой у её основного конкурента, компании AMD.


Так, NVIDIA получила 289 миллионов долларов на продажах карт, созданных сторонними производителями для майнинга. При этом AMD в апреле заявила, что она получает порядка 10% дохода с майнеров, что составляет около 165 миллионов долларов.

В начавшемся квартале руководство NVIDIA ожидает заметное падение доходов от майнеров, почти до двух третей от результатов закончившегося квартала.

Источник
MarketWatch
Теги
видеокарта NVIDIA AMD Bitcoin криптовалюта биткоин майнинг cryptocurrency

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