NVIDIA представила видеокарты нового поколения

Компания NVIDIA представила серию видеокарт GeForce RTX. В неё вошли первые игровые ускорители на базе новой архитектуры NVIDIA Turing и платформы NVIDIA RTX, объединяющей шейдеры нового поколения с трассировкой лучей в реальном времени и новыми возможностями искусственного интеллекта.







Как обещает производитель, новая гибридная графика демонстрирует самый большой скачок между поколениями в истории игровых GPU. Архитектура Turing, которая обеспечивает шестикратный прирост производительности по сравнению с предшественницей Pascal.





По словам NVIDIA, архитектура Turing стала самым большим прорывом со времен изобретения GPU CUDA в 2006 году. Архитектура предусматривает специальные процессоры для трассировки лучей, которые называются RT-ядра. Они ускоряют расчеты движения света и звука в 3D-среде до 10 GigaRays в секунду. Как отмечает NVIDIA, Turing ускоряет трассировку лучей до 25 раз по сравнению с предыдущим поколением Pascal.





Видеокарты получили память GDDR6 с полосой пропускания свыше 600 ГБ/с. Предусмотрена аппаратная поддержка USB Type-C и VirtualLink, нового открытого стандарта, который отвечает требованиям VR-шлемов с разъемом USB Type-C.

Видеокарты GeForce RTX, включая NVIDIA Founders Edition, будут доступны по цене от 499 долларов США (для США без налогов). GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080 поступят в продажу с 20 сентября, GeForce RTX 2070 будет доступна в октябре.

В серию входят следующие модели:

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti: частота 1,35 ГГц, 4352 CUDA, трассировка 10 млрд лучей/сек, производительность 78T RTX-OPS, 11 ГБ видеопамяти GDDR6 с полосой пропускания 616 ГБ/с, TDP 250 Вт, цена 95990 рублей/ $999

NVIDIA GeForce RTX 2080: частота 1,51 ГГц, 2944 CUDA, трассировка 8 млрд лучей/сек, производительность 60T RTX-OPS, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с полосой пропускания 448 ГБ/с, TDP 215 Вт, цена 63990 рублей/ $699

NVIDIA GeForce RTX 2070: частота 1,41 ГГц, 2304 CUDA, трассировка 6 млрд лучей/сек, производительность 45T RTX-OPS, 8 ГБ GDDR6 с полосой пропускания 448 ГБ/с, TDP 175 Вт, цена 47990 рублей/ $499