Роскосмос: обнаружена новая верхняя граница биосферы Земли

На орбите Международной космической станции обнаружены жизнеспособные споры и фрагменты ДНК микроорганизмов, устойчивые к неблагоприятным факторам космоса. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.





Таким образом, в результате космических экспериментов специалисты ЦНИИмаш и другие российские ученые обосновали необходимость установления новой верхней границы биосферы Земли.

Космический эксперимент «Тест» проводится с 2010 года. В его рамках космонавты собрали 19 проб пыли с поверхности МКС, когда выходили на поверхность станции.

Исследования проб космической пыли с МКС дважды показали наличие в образцах представителей родов Mycobacteria и Delftia; семейства Comamonadaceae порядка Burkholderiales, которые являются представителями типичных наземных и морских родов бактерий.

Полученные экспериментальные данные о химическом составе проб мелкодисперсной осадочной среды на поверхности МКС, позволили сделать вывод о геохимическом составе космической пыли на высоте 400 км над поверхностью Земли и его источниках. По мнению ученых, это доказывает гипотезу о внешнем тропосферном источнике живых организмов и позволяет предполагать возможность переноса аэрозольного вещества из тропосферы на высоты ионосферы. Кроме того, результаты исследования подтверждают гипотезу о существовании механизма «ионосферного лифта», осуществляющего перенос тропосферного аэрозоля с поверхности Земли в верхнюю ионосферу. Это означает, что воздействие аэрозоля на климат не ограничивается известными эффектами в тропосфере и стратосфере.