Роскосмос: обнаружена новая верхняя граница биосферы Земли

На орбите Международной космической станции обнаружены жизнеспособные споры и фрагменты ДНК микроорганизмов, устойчивые к неблагоприятным факторам космоса. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.


Таким образом, в результате космических экспериментов специалисты ЦНИИмаш и другие российские ученые обосновали необходимость установления новой верхней границы биосферы Земли.

Космический эксперимент «Тест» проводится с 2010 года. В его рамках космонавты собрали 19 проб пыли с поверхности МКС, когда выходили на поверхность станции.

Исследования проб космической пыли с МКС дважды показали наличие в образцах представителей родов Mycobacteria и Delftia; семейства Comamonadaceae порядка Burkholderiales, которые являются представителями типичных наземных и морских родов бактерий.

Полученные экспериментальные данные о химическом составе проб мелкодисперсной осадочной среды на поверхности МКС, позволили сделать вывод о геохимическом составе космической пыли на высоте 400 км над поверхностью Земли и его источниках. По мнению ученых, это доказывает гипотезу о внешнем тропосферном источнике живых организмов и позволяет предполагать возможность переноса аэрозольного вещества из тропосферы на высоты ионосферы. Кроме того, результаты исследования подтверждают гипотезу о существовании механизма «ионосферного лифта», осуществляющего перенос тропосферного аэрозоля с поверхности Земли в верхнюю ионосферу. Это означает, что воздействие аэрозоля на климат не ограничивается известными эффектами в тропосфере и стратосфере.

Источник
Роскосмос
Теги
космос своя атмосфера Роскосмос земля МКС

Комментарии

Материалы по теме

Cassini передал первые снимки Сатурна с близкого расстояния

27 апреля

Waking Mars — Тайны красной планеты

4 марта 2014

В NASA предлагают защитить атмосферу Марса магнитным экраном

6 марта

На Байконуре в последний раз запустили самую массовую ракету в истории

22 февраля

Подборка космических приложений ко Дню космонавтики

12 апреля 2014

Просто космос! Какими камерами фотографируют на орбите

29 июля 2015
Из рубрикиНаука и технологии
В России запустили первый в мире квантовый блокчейн
Роскосмос допускает наличие внеземных микроорганизмов на МКС
Обновление Google Photos позволяет отмечать себя на фото

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 86
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 46
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44