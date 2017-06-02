Руководитель Samsung Mobile в России ушел из компании

Аркадий Граф, директор Samsung Mobile в России, покинул компанию. Об этом топ-менеджер рассказал журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума.



Аркадий Граф представил Samsung Galaxy S6 edge+ в Москве

По словам Графа, он сам решил уйти из компании. Буквально он отметил следующее: "Я посвятил компании 12,5 лет, за это время многое прошло, мы прошли кризисный год, оптимизацию розницы, сильнейшую конкуренцию на рынке, приостановку и возобновление работы со "Связным" и "Евросетью", но нам удалось удержать долю. За время моего управления мы достигли максимума, самое время идти дальше". На должности руководителя Samsung Mobile в России Граф находился три года из эти 12,5.

На данный момент исполняющим обязанности руководителя Samsung Mobile в России стал Дмитрий Гостев. До этого он возглавлял направление продаж в компании.