Альфа-Банк запустил банкоматы с поддержкой Android Pay, Samsung Pay и Apple Pay

Альфа-Банк объявил о запуске банкоматов с возможностью снятия/внесения наличных в своих банкоматах при помощи смартфонов. Как подчеркивает пресс-служба, это первый в мире подобный сервис.





Сервис доступен для пользователей карт Mastercard. Банкоматы с поддержкой сервиса могут работать с Android Pay, Samsung Pay и Apple Pay. Чтобы воспользоваться этими возможностями, клиенту достаточно поднести к банкомату смартфон с картой Mastercard, подключенной к сервисам оплаты Pay. Сервис также работает с любыми другими Pay-совместимыми устройствами (например, часами), куда загружена карта Mastercard.

Первая тестовая операция по снятию/внесению наличных средств прошла в начале мая. В ближайшее время технология будет доступна на банкоматах Альфа-Банка для всех пользователей- как для клиентов, так и не клиентов. Карты других платежных систем заработают до конца этого года.



На данный момент у Альфа-Банка оборудовано 300 банкоматных устройств по всей России. До конца года банк планирует оборудовать 700 устройств и ввести еще 400 новых устройств с данной функциональностью.