Джеймс Кэмерон рассказал о Terminator 2: 3D

Режиссер Джеймс Кэмерон (James Cameron) поделился своими впечатлениями от 3D-версии легендарного боевика 1991-го года выпуска «Терминатор 2: Судный День», который выходит на больших экранах 25 августа 2017-го года.

Кэмерон считается, что 3D-версия лучше обычной, так как в ней достигается больший эффект присутствия: «Изображение кажется более реальным. Кажется, как будто вы действительно там».

Еще одним достоинством, по мнению режиссера, является то, что молодые фанаты франшизы наконец-то смогут увидеть «Терминатора 2» на большом экране.

Над «Терминатором 2: 3D» работает компания Stereo D, которая в 2012-ом году перевыпустила аналогичным образом «Титаник».  

Источник
Screenrant
Теги
кино Терминатор

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
День, когда научились подглядывать через Wi-Fi
ФНС разрешили блокировать анонимайзеры и VPN
Запуск китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5» прошел неудачно

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 39
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 30