Blizzard разрешила платить через Яндекс.Деньги и кошелек QIWI
Компания Blizzard Entertainment расширила список способов оплаты в магазине Blizzard для своих пользователей, добавив два популярных в России сервиса.
Теперь пользователи русскоязычного региона могут пользоваться двумя новыми методами оплаты — кошелек Яндекс.Деньги и кошелек QIWI.
До этого момента игроки могли расплачиваться в в магазине Blizzard с помощью банковских карт, PayPal, WebMoney, виртуальными картами Visa и через кошелек Blizzard.
ИсточникBlizzard