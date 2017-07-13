Blizzard разрешила платить через Яндекс.Деньги и кошелек QIWI

Компания Blizzard Entertainment расширила список способов оплаты в магазине Blizzard для своих пользователей, добавив два популярных в России сервиса.





Теперь пользователи русскоязычного региона могут пользоваться двумя новыми методами оплаты — кошелек Яндекс.Деньги и кошелек QIWI.

До этого момента игроки могли расплачиваться в в магазине Blizzard с помощью банковских карт, PayPal, WebMoney, виртуальными картами Visa и через кошелек Blizzard.