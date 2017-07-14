В России создали смарт-светофор

Холдинг «Швабе» показал на промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, которая прошла с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, опытный образец «интеллектуального» дорожного светофора.


Смарт-светофор разработан специалистами Уральского оптико-механического завода, одного из предприятий холдинга, и оснащен видеокамерой с обзором 360 градусов. Благодаря функции панорамной видеосъемки дорожные службы осуществляют удаленный контроль за безопасностью на перекрестке посредством ПК или мобильного устройства.

Устройство разработано в рамках проекта «Умный город». Оно фиксирует такие нарушения, как наезд на пешеходный переход, стоп-линию, а также остановку в неположенном месте и другие.

Источник
Швабе
Теги
Россия светофор

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