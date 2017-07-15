Роскосмос начнет готовиться к полету на Марс в 2019 году

В 2019 году Роскосмос начнет программу подготовке к отправке людей на Марс. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации журналистам.


По словам Роскосмоса, на данный момент рано говорить об отправке людей на Марс в 2025 или в 2030 году, для этого требуется пройти длинный подготовительный путь. В сообщении отмечается: "Роскосмос идет через отработку технологий на Луне: взлет, посадка, межпланетный перелет, защита от радиации, процессы в организме человека. Кроме того, прежде чем отправлять человека на Марс, надо многое отработать с помощью "автоматов". И Роскосмос реализует эту программу, она стартует в 2019 году"

Кроме того, пресс-служба прокомментировала недавнее заявление Уильям Герстенмайер (William Gerstenmaier), глава подразделения пилотируемых миссий NASA, отметив, что в Роскосмосе будут рады присоединению к их программе партнеров по NASA.

Напомним, Герстенмайер подтвердил, что на существующем в настоящее время уровне бюджета у агентства попросту нет нужных средств на отправку людей на Марс и разработку необходимых для этого технологий.

Источник
ТАСС
Теги
Россия космос марс Роскосмос

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