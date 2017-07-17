Обновление Windows 10 Creators Update оставило без поддержки Intel Atom Clover Trail

Компания Microsoft оставила без поддержки обновления Windows 10 Creators Update целое поколение бюджетных устройств. Пользователи ноутбуков и гибридных планшетов на базе Intel Atom Clover Trail, выпущенных в 2013 и 2014 годах, жалуются на проблемы с совместимостью при попытке установить обновление Windows 10 Creators, вышедшее весной 2017 года.


Изначально о проблеме рассказало издание ZDNet. Затем компания Acer подтвердила ее существование. Согласно сообщению в службе поддержки Acer, Windows 10 Creators Update на данный момент не поддерживает следующие процессоры Intel Clover Trail: Atom Z2760, Atom Z2520, Atom Z2560 и Atom Z2580.

По словам Acer, Microsoft сейчас работает над созданием нужных драйверов, чтобы устранить эту несовместимость.

Источник
ZDNet
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