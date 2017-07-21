Медведев прокатился на автобусе-беспилотнике «Шатл»

Дмитрий Медведев, премьер-министр России, посетил научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». В том числе, ему показали проект КамАЗа и НАМИ беспилотный электробус «Шатл» и дали на нем прокатиться.





Как отметил Алексей Гуськов, руководитель проекта, пока существует единственная модель автомобиля. Планируется, что к марту 2018 года будет выпущено четыре экземпляра «Шатла», которые могут быть использованы на закрытых территориях. Есть вероятность, что «Шатлы» разрешат использовать на чемпионате мира по футболу в 2018 году.



