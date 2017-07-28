Что случилось 27 июля 2017 года?

Представлен новый трейлер Need for Speed Payback. Стало известно, что Nintendo выпустила на рынок 4,7 млн консолей Switch. Актер, сыгравший Дарта Вейдера в «Изгой-один», может появиться в фильме о Хане Соло. Ученые обнаружили в Солнечной системе огромное количество комет.

Samsung запатентовала телефон-банан. На российском компьютере «ВК Эльбрус 401-РС» запустили GTA: Vice City. Задержанный в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд россиянин оказался сооснователем биржи криптовалют BTC-E.

Samsung готовит мощную раскладушку W2018 с 6 ГБ оперативной памяти. NASA создает сверхзвуковой пассажирский самолет. В России предлагают контролировать телефоны по IMEI. HTC анонсировала автономный шлем Vive Standalone. 

Сегодня обнаружилась информация, что iPhone 8 появится в октябре-ноября со сканером радужки. А флагманский Sony Xperia XZ1 засветился в бенчмарке. AMD выпустила процессоры Ryzen 3. Apple убила половину iPod touch и снизила цены.

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