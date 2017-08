Главное за неделю: цена iPhone 8 в России, смартфон m-net Power 1 и UmiDigi Crystal

На этой рабочей неделе мы узнали примерные цена на iPhone 8, iPhone 7s и 7s Plus в России. Смартфон m-net Power 1 с аккумулятором 5050 мАч продается в России дешевле 3000 рублей. UmiDigi выпусткает стодолларовый безрамочный смартфон Crystal. Об этих и других интересных новостях минувших пяти дней читайте ниже.

Российские цены на iPhone 8, iPhone 7s и 7s Plus

В сети появилась информация об ориентировочных ценах на следующее поколение смартфонов Apple для российского рынка. Подробностями поделился известный российский журналист и аналитик Эльдар Муртазин.

По данным источника, на данный момент заинтересованными сторонами обсуждаются следующие цены для нашей страны: от 79 990 рублей на флагманский iPhone 8 с новым дизайном, от 52 990 и 62 990 рублей для слегка обновленных iPhone 7s и 7s Plus. Как отметил аналитик, такие ценники на iPhone 7s и 7s Plus соответствуют текущей стоимости iPhone 7 и 7 Plus. Судя по всему, имеется ввиду цена в официальном онлайн-магазине Apple, поскольку у ритейлеров iPhone 7 и 7 Plus можно найти заметно дешевле.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Последние утечки, предсказывают появление в 2017 году трех версий iPhone. Флагманом станет люксовый iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном и двойной вертикальной камерой дороже 1000 долларов США. Более простые 4,7-дюймовый iPhone 7s и 5,5-дюймовый iPhone 7s Plus с LCD-дисплеями получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple, iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Главными новшествами должны стать процессор A11, стеклянная задняя панель и беспроводная зарядка.

С момента выхода оригинального iPhone в 2007 году Apple выпускает следующее поколение раз в год. С релизом iPhone 3GS в 2009 году у компании установилась традиция по четным годам выпускать заметное обновление со следующей цифрой в названии модели и новым дизайном корпуса, а по нечетным — модель с суффиксом "s" в названии и изменениями, главным образом касающимися «подкапотных» аппаратных и программных составляющих.

Исходя из этой традиции, появление в 2017 году моделей iPhone 7s и iPhone 7s Plus выглядит логичным. Тем не менее, учитывая юбилейный релиз и отчеты аналитиков о низких продажах iPhone 7, специалисты склонны ожидать значительно улучшенный iPhone 8 уже на будущий год, а не в 2018 году.

Текущее поколение смартфонов, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, компания представила публике 7 сентября 2016 года. Главными нововведениями стали дизайн со смещенными к кромкам пластиковыми вставками для антенн, защита от воды по стандарту IP67, сенсорная, а не механическая, кнопка «Домой» и мощный четырехъядерный процессор Apple A10. В дополнение ко всему прочему, у большой модификации 7 Plus используется двойная камера с оптическим зумом и размытием фона снимков в стиле зеркальных фотоаппаратов. Кроме того, iPhone 7 и iPhone 7 Plus лишились 3,5-мм аудиоразъема миниджек, однако в комплекте со смартфоном поставляется кабель-адаптер для подключения обычных наушников к порту Lightning. На момент выхода iPhone 7 был самым мощным смартфоном в мире.

Смартфон m-net Power 1 стоит дешевле 3 тысяч рублей

Торговая марка m-net сообщила о начале продаж в России ультрабюджетного смартфона m-net Power 1. Его главной изюминкой стал аккумулятор емкостью 5050 мАч. Как обещает производитель, этого хватит на несколько дней активной работы со смартфоном, включая энергоемкие задачи, такие как видеозвонки, игры и просмотр онлайн-видео. В режиме ожидания обещана автономная работа 35 дней.

Смартфон оснащается 5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD (1280х720 пикселей) и 2,5-стеклом со скругленными кромками, фронтальной и основной камерами на 5 Мп, причем вспышка предусмотрена и на лицевой панели. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MTK6580A, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.

Поддерживаются две SIM-карты, 3G, Bluetooth 4.0, есть GPS и FM-радио. Работает смартфон под управлением новейшей операционной системы Android 7 Nougat. Предварительные заказы начнут приниматься с сегодняшнего дня в онлайн-магазине Gearbest. При покупке смартфона до 13 августа его стоимость составит 2970 рублей. Рекомендованная розничная цена составляет 3920 рублей.

UmiDigi выпускает смартфон Crystal

Китайская компания UmiDigi раскрыла полные технические характеристики бюджетного безрамочного смартфона Crystal. Как оказалось, он поступит в продажу в двух изданиях – базовом и расширенном.

В обоих случаях смартфон имеет 5,5-дюймовый дисплей Sharp IGZO с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), занимающий 88% площади передней панели, двойную камеру с 13 Мп основным и 5 Мп вспомогательным сенсорами, 5 мегапиксельную фронтальную камеру, полоску LED-индикатора в нижней части дисплея и сканер отпечатка пальца Touch ID 2.1 на задней панели, аккумулятор на 3000 мАч с зарядкой по USB Type-C и предустановленную Android 7.0 Nougat

Базовый вариант UMIDIGI Crystal включает четырехъядерный чипсет MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16-ГБ внутренний накопитель, тогда как расширенная версия обеспечит более высокую производительность за счет восьмиядерного чипа MediaTek MT6750T с частотой 1,5 ГГц и видеоускорителем Mali-T860MP2, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

15 августа начнутся первые продажи смартфона UmiDigi Crystal по цене от 99 долларов США.

Huawei начала продажи в России Honor 9 в черном цвете

Компания Huawei сообщила о начале продаж в России новой версии флагманского смартфона Honor 9 — в "полночном черном" цвете. Она станет доступна с 15 августа.

Напомним, изначальные продажи Honor 9 в России стартовали с 6 июля 2017 года. Смартфон предлагается в версии стандарт с 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM по рекомендованной розничной цене 26 990 рублей.

Huawei Honor 9 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 20+12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал процессор Kirin 960, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1.

