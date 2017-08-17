Google купил белорусский стартап AIMatter

Компания Google купила белорусскую компанию AIMatter, специализирующуюся на разработках в области искусственного интеллекта. Об этом сообщается на страничке стартапа. Юрий Мельничек, Юрий Гурский, инвесторы проекта, и Андрей Кулик, директор компании, поделились немногочисленными подробностями о сделке с белорусским порталом Tut.by.





Интересно, что компания AIMatter была основана чуть больше года назад. За это время была разработана технология с использованием нейронных сетей и предложены два мобильных приложения, показывающих ее применение — фото и видео редактор Fabby со сменой фона, эффектом размытия, применением масок, макияжа и так далее, а также Fabby Look для подбора цвета волос на фото. Приложения должны остаться в доступе в App Store и Google Play.

Сумма сделки и "чувствительные" подробности было решено публично не оглашать. Тем не менее, Андрей Кулик заявил, что в компании "глубоко удовлетворены условиями сделки и тем, как она протекала".