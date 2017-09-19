Microsoft назначила большой анонс по Windows Mixed Reality на 3 октября

Компания Microsoft планирует провести специальное пресс-мероприятие, посвященное программе смешанной реальности Windows Mixed Reality. Оно назначено на 3 октября. Компания уже начала приглашать журналистов на него.





Отметим, что анонс пройдет за пару недель до запуска большого обновления Windows 10 Fall Creators Update. Релиз этого апдейта запланирован на 17 октября.

Как ожидается, продажи шлемов Mixed Reality от различных производителей начнут продаваться в следующем месяце примерно в одно время с запуском Windows 10 Fall Creators Update. Среди них — шлем Acer за $299, HP с контроллерами за $450, Dell и Lenovo за $349.