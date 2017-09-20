Google запустила просмотр фото на Земле

Компания Google представила новую функцию перезапущенного сервиса Google Earth (Google Планета Земля). Теперь в нем появилась возможность просматривать фотографии, сделанные пользователями в разных уголках мира.





Для этого надо открыть главное меню сервиса и включить функцию «Фото» в приложении Google Планета Земля на устройстве Android или iOS либо в браузере Chrome на компьютере. После этого при приближении объектов на карте, пользователь также увидит фотографии, связанные с этим местом. Чтобы развернуть фото на весь экран, достаточно нажать на иконку с изображением.





Фото для Google Earth отбираются с помощью специального алгоритма машинного обучения среди фотографий, которые были опубликованы на Google Картах.

Напомним, Google перезапустила сервис Google Earth в апреле 2017 года, тогда была запущена веб-версия и мобильное приложение для Android, а в августе вышла версия под iOS.