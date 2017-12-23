День, когда закончилась эпоха видеокассет

23 декабря 1986 года экспериментальный самолет Voyager завершил первый в истории кругосветный полет без посадки и дозаправки. Самолет управлялся двумя пилотами, Диком Рутаном и Джиной Игер, и преодолел в общей сложности 42 432 километра за 9 дней, 3 минуты и 44 секунды, установив новый мировой рекорд. Средняя высота полета Voyager составила 3400 метров. Предыдущий рекорд принадлежал экипажу ВВС США, преодолевшему без посадки и дозаправки 20 168 километров в 1962 году.



Самолет Voyager во время испытательного полета



Voyager в авиационно-космическом музее Вашингтона

Главным конструктором Voyager выступал младший брат одного из пилотов – Берт Рутан. Несмотря на долгие испытания, он неправильно рассчитал нагрузку на законцовки крыла, а сам самолет не тестировался в полете при полной загрузке. В результате у него отломились винглеты при разгоне, но экипаж сумел набрать скорость, при которой нагрузка равномерно распределилась по всей площади крыла.

23 декабря 2007 года у королевы Елизаветы II появился официальный канал на YouTube. По изначальной задумке он нужен был для публикации юбилейного, пятидесятого рождественского обращения Королевы, но вскоре канал был переориентирован на освещение жизни всей королевской семьи.

Сейчас The Royal Family Channel публикует самые разные ролики, от нарезки моментов со свадьбы принца Уильяма до репортажей с королевских каникул. Однако наибольший интерес у подписчиков вызывают курьезные моменты: самый рейтинговый по числу просмотров ролик посвящен тому, как солдат случайно ударил маленькую девочку по лицу, отдавая честь королеве.

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Видеокассеты VHS

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