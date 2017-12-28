Минфин установит лимит на ICO в один миллиард рублей

Министерство финансов России предложило установить лимит в один миллиард рублей на объём инвестиций, которые можно привлечь одним ICO (Initial Coin Offering — первичное предложение новых единиц криптовалюты или первичное размещение новых единиц криптовалюты). Об этом рассказал журналистам Алексей Моисеев, заместитель министра финансов.


Моисеев сообщил: «Максимум через ICO можно будет привлечь 1 млрд рублей. Один неквалифицированный инвестор сможет вложить максимум 50 тысяч рублей. По квалифицированным ограничений не будет». Такие нормы установлены в готовящемся законопроекте о криптовалютах.

Как сообщалось ранее, российский законопроект о криптовалютах будет представлен 28 декабря 2017 года. На данный момент законопроект определяет криптовалюты как «иное имущество», а ICO (первичное публичное размещение токенов) рассматривается как краудфандинг и предусматривает ограничение суммы вложений для одного инвестора.

Источник
ТАСС
Теги
Россия Bitcoin криптовалюта биткоин Минфин

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