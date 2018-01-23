Журналистка случайно украла йогурт в полностью автоматическом магазине Amazon Go

Amazon Go
Amazon Go

Компания Amazon открыла в Сиэтле полностью автоматический супермаркет Amazon Go. Он позиционируется как первый розничный магазин без касс и продавцов.

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Как оказалось, система пока работает не так хорошо, как хотелось бы. Технический корреспондент CNBC Дейрдре Боза (Deirdre Bosa) рассказала о курьезной ситуации — она случайно «украла» из Amazon Go банку йогурта Siggi. Выйдя из магазина она обнаружила, что продукт не включен в чек и остался неоплаченным.

Система Amazon Go предусматривает идентификацию пользователей на входе с помощью смартфона через Amazon Prime. Внутри предусмотрены камеры и сенсоры для определения, когда товары берутся с полок, они распознаются с помощью системы машинного обучения и добавляются в виртуальную корзину. Причем, если положить товар на место, то он также будет вычеркнут из будущего чека к оплате. Когда пользователь выходит из магазина, с его счета в Amazon списывается необходимая сумма.

Представители Amazon быстро отреагировали на ситуацию. Джанна Пуэрини (Gianna Puerini), вице-президент Amazon Go, отметила, что такие ненамеренные «кражи» случаются крайне редко, что в компании даже не стали создавать специальный инструмент для пользователей, чтобы сообщать о них. Также она поблагодарила за честность и посоветовала насладиться йогуртом за завтраком.

Источник
Deirdre Bosa
Теги
фейспалм AMAZON

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