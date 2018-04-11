Таганский суд принял к рассмотрению иск по блокировке Telegram

Таганский районный суд Москвы принял к рассмотрению иск Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram. Об этом рассказала журналистам Юлия Сухинина, пресс-секретарь суда.





Она заявила: «Дело по заявлению Роскомнадзора к Telegram назначено к рассмотрению. Досудебная подготовка назначена на 12 апреля 2018 года в 10:00 мск». По результатам слушаний назначат дату непосредственного рассмотрения иска.

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор подал исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership в связи с отказом команды сервиса выдать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Согласно действующему российскому законодательству это является неисполнением обязанности организатора распространения информации.

20 марта 2018 года верховный суд России отклонил иск Telegram и признал действительным приказ ФСБ о выдаче ключей расшифровки. В связи с этим Роскомнадзор направил в адрес Telegram уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации. Выдать необходимые ключи ФСБ команда Telegram должна была в течение 15 дней с момента получения данного уведомления. Этот срок истёк 4 апреля. Теперь сервису грозит блокировка на территории России.

Павел Дуров в ответ на уведомление Роскомнадзора заявил в своём аккаунте Twitter об отказе выдавать ФСБ ключи: «Угрозы заблокировать Telegram, если мы не выдадим приватные данные пользователей, останутся бесплодными. Telegram продолжит отстаивать свободу и конфиденциальность».

16 октября Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ выдать ФСБ информацию, нужную для декодирования сообщений в мессенджере. ФСБ запрашивало ключи для декодирования по шести номерам мобильных телефонов в Telegram. 12 декабря московский суд отклонил жалобу Telegram и оставил решение о штрафе в силе.

В декабре руководство Telegram обратились в ООН с просьбой поддержать мессенджер по ситуации в России и рекомендовать правительству России «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн».