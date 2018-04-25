Google запустила обновлённый Gmail

Компания Google выпустила большое обновление веб-интерфейса своего сервиса электронной почты Gmail. Среди новшеств — умные ответы, отложенные письма, конфиденциальный режим с самоуничтожающимися сообщениями, оповещения с высоким приоритетом и так далее.





Смарт-ответы позволяют быстро отвечать на стандартные или типичные послания. Отправку письма можно легко отложить на нужный срок с помощью специальной кнопки с пиктограммой часов. Также сервис выводит небольшие напоминания о необходимости ответить на залежавшиеся сообщения. В правой части появилась панель для быстрого доступа к Календарю, заметкам и списку задач.





Конфиденциальный режим позволяет запретить получателю переслать письмо, скопировать, скачать, распечатать и так далее. Также появится возможность запросить подтверждающий код из для открытия письма SMS или установить срок для самоуничтожения.





В мобильной версии появились оповещения с высоким приоритетом для самых важных сообщений, а также упрощённая опция отписки от рассылок. Потенциально опасные письма сопровождаются хорошо заметным предупреждением.





Команда сервиса уже начала внедрять новый веб-интерфейс Gmail, некоторые функции появятся постепенно в ближайшие недели. Для переключения надо зайти в настройки и выбрать опцию «Попробовать новый Gmail», есть также опция обратного переключения на «классический» Gmail.





