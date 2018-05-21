Роботы подсматривают за людьми, чтобы учиться

Команда исследователей NVIDIA рассказала о первой в своём роде системе глубокого обучения. Новая разработка позволяет роботам обучаться, наблюдая за людьми.


Проще говоря, робот может научиться выполнять какую-либо задачу, «глядя», как её же выполняет человек. По задумке, технология призвана расширить возможности коммуникации между людьми и роботами, а также дать им возможность более сплочённо совместно работать. По сути, человек общается с роботом с помощью демонстрации, сообщая ему на примере необходимую для выполнения задачу или оптимальный способ её выполнения.

На видеодемонстрации человек перемещает кубики и игрушечные машинки, робот на его примере учится делать тоже самое. Этакое «детство» технологии, заставляющее задуматься, что случиться, когда она «дорастёт» до переходного возраста.

Источник
NVIDIA
Теги
NVIDIA робот искусственный интеллект восстание машин за нами следят

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