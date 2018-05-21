Роботы подсматривают за людьми, чтобы учиться

Команда исследователей NVIDIA рассказала о первой в своём роде системе глубокого обучения. Новая разработка позволяет роботам обучаться, наблюдая за людьми.





Проще говоря, робот может научиться выполнять какую-либо задачу, «глядя», как её же выполняет человек. По задумке, технология призвана расширить возможности коммуникации между людьми и роботами, а также дать им возможность более сплочённо совместно работать. По сути, человек общается с роботом с помощью демонстрации, сообщая ему на примере необходимую для выполнения задачу или оптимальный способ её выполнения.

На видеодемонстрации человек перемещает кубики и игрушечные машинки, робот на его примере учится делать тоже самое. Этакое «детство» технологии, заставляющее задуматься, что случиться, когда она «дорастёт» до переходного возраста.