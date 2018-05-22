Google засудят за слежку за пользователями iPhone

В Великобритании подан коллективный иск против Google с обвинением в нелегальном отслеживании и сборе персональной информации от имени 4,4 миллиона пользователей iPhone. В качестве компенсации от Google требуют 3,2 миллиарда фунтов стерлингов за обход настроек безопасности браузера Safari от Apple.


Иск ведёт Ричард Ллойд (Richard Lloyd), бывший директор британской компании Which? Он утверждает, что Google обходила настройки безопасности браузера Safari в iPhone в период между августом 2011 года и февралём 2012 года, чтобы получать персональную информацию, необходимую для оптимального показа рекламы. Речь идёт о таких подробностях о пользователях, как раса, физическое и умственное здоровье, политические пристрастия, социальный класс, сексуальная ориентация, местоположение, покупательские привычки и финансовые данные.

Со своей стороны Google утверждает, что не передавала персональной информации пользователей сторонним лицам и по собранным данным нет никакой возможности определить личность конкретного человека.

Напомним, в 2012 году Google согласилась заплатить рекордный штраф по тому же поводу — отслеживание куки в браузере Safari. Как вскрылось тогда, Google использовала в своих интересах лазейку в Safari и нарушила таким образом принцип конфиденциальности. Компания сумела внедрить специальные куки, отслеживающие деятельность пользователя, несмотря на функцию "Do Not Track", которая принимает куки с сайтов, посещаемых пользователем, но автоматически блокирует их от сторонних рекламодателей. Это не устроило корпорацию Google, живущую во многом за счет контекстной рекламы. Тогда Федеральная торговая комиссия США договорилась с Google о выплате штрафа в размере 22,5 миллиона долларов, также Google согласилась перестать размещать отслеживающие деятельность пользователей куки-файлы или не показывать тагетированную рекламу пользователям.

Источник
The Guardian
Теги
Apple Google безопасность браузер суд Safari

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