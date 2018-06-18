В России заработали платные сервисы YouTube

Компания Google объявила о запуске в России платных возможностей YouTube — стримингового сервиса YouTube Music и подписки YouTube Premium.







YouTube Music представляет собой музыкальный стриминговый сервис с рекламой, он в ближайшее время будет доступен пользователям в России на Android и iOS. Также предусмотрена подписка YouTube Music Premium. В ней доступны фоновое прослушивание, скачивание контента и отсутствие рекламы за 169 рублей в месяц при оплате в продукте или через Google Play, и 229 рублей при оплате через App Store. Также будет доступна опция семейной подписки, которая обойдется в 269 или 349 рублей в зависимости от способа оплаты. Подписчики Google Play Музыки автоматически получат доступ к YouTube Music Premium.







Подписка YouTube Premium включает возможности YouTube Music Premium и еще немного за 199 рублей в месяц при оплате в продукте или через Google Play, и 249 рублей при оплате через App Store. Стоимость семейной подписки составит 299 или 379 рублей в зависимости от способа оплаты.

YouTube Premium — это отсутствие рекламы, возможность скачивать контент и воспроизводить треки в фоновом режиме как в YouTube, так и в YouTube Music. В эту подписку также входит доступ ко всем фильмам, сериалам и иностранным шоу YouTube Originals.