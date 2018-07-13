ВКонтакте отдаст сегодня миллион рублей

Команда социальной сети ВКонтакте сообщила о рекордном розыгрыше в игре «Клевер». Сегодня в 20:00 впервые в истории викторины «Клевер» будет разыгран 1 миллион рублей.


Специальная игра будет состоять из 15 вопросов. После 12 вопроса правила поменяются — игроки не смогут использовать «жизни» после неверного ответа и не увидят ответы друзей.

Партнёром эфира выступит AliExpress. До этого компания провела серию из 12 игр, в которых было разыграно 2,4 миллиона рублей. На данный момент рекордный выигрыш составляет 100 000 рублей — эта сумма была разыграна в рамках игры до одного победителя.

Напомним, мобильная онлайн-викторина «Клевер» заработала в марте 2018 года и стала первым в России ежедневным мобильным шоу с денежными призами. Фактически, это аналог популярной американской онлайн шоу-викторины HQ Trivia с реальным общением ведущего и участников в прямом эфире, а также настоящими денежными призами. В «Клевере» ведущим выступает Иван Ургант, а призовой фонд изначально составлял один миллион рублей в месяц.

Приложение «Клевер» для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
ВКонтакте
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вконтакте халява викторина AliExpress Клевер

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