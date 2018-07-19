Aliexpress доставит товары за сутки

Торговая площадка Tmall, работающая в России на базе AliExpess, объявила о начале бесплатной доставки товаров в течение одного дня. С 19 июля доставка «день в день» стала доступна для покупателей из Москвы.


На начальном этапе бесплатная доставка в день заказа предлагается для самых популярных товаров электроники и бытовой техники. В дальнейшем будет расширена география доставки и ассортимент.

При заказе до 11:00 заказ доставляется в тот же день, а при заказе до 23:00 — на следующий день. Доставка бесплатна при заказе от 1 000 рублей.

В июне стало известно, что AliExpress открывает более 1,8 тысячи пунктов выдачи посылок в России. Партнёром AliExpress выступает компания DPD, специализирующаяся на экспресс-доставке посылок и грузов. Она уже зарекомендовала себя в сотрудничестве с Tmall, также как и AliExpress принадлежащей китайскому гиганту Alibaba. Заказы будут доставляться через пункты выдачи PickPoint, постаматы Qiwi и Pulse Express, салоны «Ростелекома» и Tele2.

Источник
Aliexpress
Теги
Россия AliExpress Tmall

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