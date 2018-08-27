Первый самолёт с реактивным двигателем

27 августа 1939 года свой полет совершил первый в мире самолет с турбореактивным двигателем Heinkel He 178. Управлял устройством немецкий летчик-испытатель Эрих Варзиц.

Летательный аппарат был разработан в Германии компанией Ernst Heinkel Flugzeugwerke в небольшом городке Варнемюнде. Проектом руководил лично Эрнст Хейнкель — глава и основатель фирмы. Heinkel He 178 был оснащен турбореактивным двигателем Heinkel-Hirth HeS 3b с тягой порядка 5 кН. При весе ~1600 кг и 7-метровом размахе крыла максимальная скорость летательного аппарата во время полета достигала 700 км/ч. Крейсерская скорость Heinkel He 178 составляла 580 км/ч. Топлива хватало, чтобы пролететь около 200 километров без подзаправки.

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Heinkel He 178 впечатлил руководство Германии. Однако, как это часто бывает, технология опередила свое время. Поэтому наработки Эрнста Хейнкеля получили свое применение позже. Что касается самой компании, то она просуществовала до 1980 года. После войны Ernst Heinkel Flugzeugwerke уже не занималась разработкой боевых самолетов, но переключилась от авиастроения к производству велосипедов, мотороллеров автомобилей.



Heinkel He 178

27 августа 1962 года была запущена станция «Маринер-2», отправившаяся на изучение Венеры. Данный аппарат был полной копией «Маринер-1», однако первая кампания по изучению второй планеты солнечной системы ознаменовалась провалом. Катастрофа произошла прямо на старте.

При весе порядка 200 кг космическая станция была оснащена рядом научного оборудования для измерения магнитного поля, инфракрасного и микроволнового излучения, детектирования частиц высоких энергий, метеоритной пыли. После запуска аппарат приблизился к Венере на расстояние 34 700 километров. При помощи этого космического устройства были подтверждены предположения о том, что планета имеет экстремально горячую атмосферу, а также доказано отсутствие магнитного поля. Также «Маринер-2» измерил скорость вращения планеты вокруг своей оси.

Связь со станцией прекратилась в начале января 1963 года. Уже 5 ноября 1964 годы в космос была отправлена еще одна станция — «Маринер-3». Правда, этот аппарат был призван изучать Марс.

Отметим, что первыми изучать Венеру начали советские ученые. А именно 12 февраля 1961 года в космос была запущена станция «Венера-1».



«Маринер-2»

27 августа 2011 года компания Razer выпустила свой первый «настоящий игровой» ноутбук. Модель получила название Blade. В самой фирме не постеснялись назвать устройство «первым в мире настоящим игровым ноутбуком». Действительно, лэптоп обладал несколькими интересными фишками. Помимо высокой производительности, конечно же.

Так, корпус лэптопа был сделан из алюминиевого сплава. Снаружи шасси обзавелось покрытием soft-touch. Впервые геймерский ноутбук был оснащен интерфейсом Switchblade User Interface, используемым и по сей день. Это десять адаптивных клавиш и вспомогательный экран. Кнопки отвечали за активацию определенных команд в той или иной игре. Дисплей работал в двух режимах: в первом демонстрировал сопутствующую информацию в игре, если органом управления служила мышь; во втором он играл роль мультитач-сенсора.

В основе 17-дюймового Razer Blade первого поколения лежал центральный процессор Intel Core i7 2640M (2,8 ГГц) с 8 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR3. За графику отвечала «дискретка» NVIDIA GeForce GT555M с 2 Гбайт GDDR5. Роль накопителя играл жесткий диск объемом 320 Гбайт со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Нехилая конфигурация для 2011 года. При этом все железо удалось поместить в очень тонкий корпус. Толщина устройства составляла всего 2,2 см, вес — 3 кг. Эти параметры способны восхищать даже сегодня, хотя многие производители игровых лэптопов тоже научились делать очень тонкие и легкие модели. Правда, на момент анонса стоимость Razer Blade составляла ни много ни мало 2800 долларов США.



Razer Blade 2011