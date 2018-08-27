Смартфон заменит водительские права

В России могут запустить мобильное приложение, которое заменит водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховку. Все эти документы будут в электронном виде представлены в приложении. Об этом рассказало издание Коммерсантъ.


Первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов заявил: «Многие сейчас уже оплачивают покупки телефоном. Мы хотим заложить возможность, чтобы потребитель по желанию мог "заложить" в телефон водительское удостоверение, СТС и страховку».

Швецов отметил, что в настоящее время у многих инспекторов ГИБДД уже имеются планшеты. С запуском приложения, «водитель сможет подойти, положить телефон к считывателю, у инспектора на устройстве появится необходимая информация». Среди информации, доступной инспектору будут не только данные по водителю и автомобилю, но и нарушения с информацией о ДТП. В таком случае, время оформления может сократиться до пяти минут.

Источник
Коммерсантъ
Теги
смартфон Россия автомобиль

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