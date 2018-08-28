Роскомнадзор пригрозил заблокировать Яндекс

Роскомнадзор может заблокировать сервис Яндекс.Видео. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.


Сервис попадёт под блокировку, если не выполнит требование суда об удалении ссылок на пиратские сайты к вечеру 30 августа. Субботин отметил: «Если Яндекс не примет меры, то по закону сервис Яндекс.Видео должен быть заблокирован. Вообще, конечно, решение Мосгорсуда необходимо исполнять. Тут никуда не деться».

Как пояснил Субботин, решение суда надо выполнить через трое суток с момента направления компании уведомления о необходимости исполнить судебное решение. Срок истекает в четверг 30 августа ближе к вечеру.

Напомним, 24 августа Мосгорсуд вынес решение об обеспечительных мерах против Яндекса в связи с заявлением от каналов ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер», принадлежащих Газпром-медиа. От Яндекса потребовали удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты с сериалами «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно земляне». 

Источник
Интерфакс
Теги
фейспалм Яндекс роскомнадзор блокировка

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