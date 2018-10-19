Патриарх Кирилл назвал гаджеты угрозой для детей и страны

Патриарх Кирилл высказался по поводу гаджетов, отвечая на вопросы на прошедшем в Москве VIII Общецерковном съезде по социальному служению.



Патриарх Кирилл и пингвин в Антарктиде

По его мнению, чрезмерное увлечение детей гаджетами и играми может привести к печальным последствиям как самих детей, так и страну. Он отметил, что злоупотребление играми формирует у ребёнка неправильные «устойчивые наклонности: удовольствие - это главное», патриарх подчеркнул: «Способность человека совершать подвиг полностью противоречит идее получать удовольствие».

Патриарх заявил журналистам: «Злоупотребление электронными играми и погружение в них детей - огромная ошибка родителей и огромная задача для государства. Если следующее поколение будет воспитано в стремлении постоянно получать удовольствие, то мы многого лишимся».