5 полезных инструментов Google, о которых вы не знали

Мы знаем Google в первую очередь как поисковик, во вторую как Google Maps или Google Docs. Но у корпорации есть немало гораздо менее заметных, но всё же интересных сервисов, у которых еще есть и свои скрытые возможности. О самых полезных — в нашем материале.

Таймер в поисковой строке

Время от времени каждому приходится делать себе напоминание, ставить какой-нибудь таймер, чтобы через N минут перевернуть котлеты, перезвонить кому-либо или пойти лечь спать в конце концов. Можно, конечно, засечь время на смартфоне, но, если вы сидите в Интернете, быстрее всего будет открыть www.google.com, ввести желаемое время в минутах и добавить слово «таймер» в конце. Тогда между поисковой строкой и результатами поиска автоматически появятся нужные цифры и пойдёт обратный отсчёт.



Таймер в поисковой строке

Google Keeper

Удержать в голове все маленькие и большие идеи, все сиюминутные и долгосрочные дела может помочь удобный инструмент под названием Google Keeper. Его интерфейс стилизован под хорошо знакомые многим липкие квадратные бумажки различных ярких цветов. Только, конечно, со смартфона или компьютера управлять этими виртуальными листочками гораздо удобнее. Вы можете не только задавать цвет, но и создавать списки, ставить напоминания по времени или даже по геотегу. Кроме ввода текста «банальной» клавиатурой, есть еще возможность добавить фото, нарисовать что-либо или записать «от руки» и попробовать дать программе распознать. Наконец, у приложения для смартфона есть и голосовой ввод.



Google Keeper

Ручной ввод в Google Переводчик

Для ввода символов, которых нет в вашей клавиатуре, в окошко Google Переводчика, не обязательно долго копаться в поисках этого на специальных клавиатурах. Если речь идёт об иероглифах, то процесс бы вообще мог очень затянуться. Поэтому Google добавила возможность ручного ввода. По сути, вы можете нарисовать мышкой или от руки любой иероглиф, а система не только распознает его, но и переведёт. Например, иероглиф кота Google Переводчик распознал с первого раза, хоть мне никогда не приходилось писать иероглифы, особенно мышкой.



Ручной ввод в Google Переводчике

Тонна бесплатных шрифтов

Если вы перед вами встанет задача создать, например, свой сайт визитку, то вряд ли вы захотите использовать первый попавшийся заурядный шрифт. Однако, какой тогда выбрать и где его взять? В то время, как некоторые шрифты могут стоить десятки и сотни долларов (не шутка), интересные шрифты можно найти совершенно бесплатно — на сервисе Google Fonts. Несмотря на «бесплатность», сервис пестрит разнообразием шрифтов отличного качества, не показывает рекламу и очень просто в использовании.



Google Fonts

Google Trends

Наконец, очень интересную аналитику можно получить с помощью сервиса Google Trends. Кому-то это может пригодится просто убить несколько минут свободного времени, а кому-то и для статьи или курсовой работы. Google Trends позволяет, во-первых, смотреть самые популярные поисковые запросы в различных странах, а также в отдельных регионах и городах этих стран. Так, вы можете узнать, чем больше всего обеспокоены жители Китая, Италии, России или любой другой страны. Также можно сравнить популярность разных запросов в течение времени. Абсолютные цифры сервис не показывает, но даёт доступ к относительным, чтобы дать представление, какой из выбранных вами запросов популярнее.



Google Trends