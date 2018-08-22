Sony представила свой первый 4K Ultra HD Blu-ray-плеер в России

Компания Sony представила сегодня в Москве проигрыватель UBP-X700. Как отмечает производитель, это первый 4K Ultra HD Blu-ray плеер от Sony на российском рынке.





Основным преимуществом данной модели является поддержка 4K Ultra HD Blu-ray, HDR10 и Dolby Vision, а также 4К-стриминга. Этот плеер 4K Ultra HD Blu-ray также поддерживает целый ряд аудио- и видеоформатов, включая MP4, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, DSD и многие другие.





Наличие двух HDMI-портов (HDMI 2.0 и 1.4) позволяет разделять аудио- и видеосигналы для более правильного и чистого воспроизведения контента в формате 4K Ultra HD.

Плеер Sony UBP-X700 доступен по рекомендованной розничной цене 19 990 рублей.