Google подтвердила Android O как Android 8.0

Как мы уже писали вчера, компания Google выпустила третью превью-версию для разработчиков Android O Developer Preview 3, которая включает финальные API. Теперь пользователи-участники программы Android Beta Program начали получать обновление на свои устройства и заметили интересную подробность — Google, наконец, подтвердила номер, под которым выйдет Android O — 8.0.





Ранее рассматривались две версии — 7.2 или 8.0. Теперь в ситуацию внесена ясность. Осталось только дождаться подтверждения сладости, которая будет использоваться в качестве чести названия. Предположительно, Android O превратится во время релиза в Android Oreo.

Теперь, когда API завершены, разработчики приложений смогут публиковать APK в альфа-, бета- или даже релизный каналы в Google Play. Публикация приложений под Android O на стадии превью позволит заранее протестировать совместимость с существующими устройствами.

Android O Developer Preview доступна для Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X, Nexus 6P и Nexus Player. Напомним, в марте Google опубликовала первое превью Android O, ориентированное на разработчиков, а в мае запустила публичное бета-тестирование. Как сообщалось тогда, стабильный релиз Android O запланирован на лето 2017 года.