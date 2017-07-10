Microsoft прекращает основную поддержку Windows Phone 8.1

Компания Microsoft выпустила операционную систему Windows Phone 8.1 для смартфонов в 2014 году, а завтра, 11 июля 2017 года, прекращает основную поддержку этой платформы. Об этом говорится в документе на сайте поддержки Microsoft.





Прекращение основной поддержки означает, что с 11 июля компания больше не собирается выпускать обновления безопасности, ровно как и другие апдейты для Windows Phone 8.1.

Отметим, что по данным статистики от AdDuplex на конец июня 2017 года, 73,9% смартфонов с Windows все еще работают на платформе Windows Phone 8.1, тогда как до Windows 10 Mobile обновились лишь 20,3%.