Microsoft прекращает основную поддержку Windows Phone 8.1

Компания Microsoft выпустила операционную систему Windows Phone 8.1 для смартфонов в 2014 году, а завтра, 11 июля 2017 года, прекращает основную поддержку этой платформы. Об этом говорится в документе на сайте поддержки Microsoft.


Прекращение основной поддержки означает, что с 11 июля компания больше не собирается выпускать обновления безопасности, ровно как и другие апдейты для Windows Phone 8.1.

Отметим, что по данным статистики от AdDuplex на конец июня 2017 года, 73,9% смартфонов с Windows все еще работают на платформе Windows Phone 8.1, тогда как до Windows 10 Mobile обновились лишь 20,3%.

Источник
Microsoft
Теги
смартфон Microsoft WINDOWS WINDOWS PHONE фейспалм Windows Phone 8.1

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