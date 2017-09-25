Мобильное Облако Mail.Ru научилось узнавать людей на фото

Команда Mail.Ru выпустила обновленную версию приложения Облако Mail.Ru для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Данный апдейт приносит возможность узнавать лица на снимках.


Для этого внедрена собственная технология компьютерного зрения. С ее помощью Облако распознает лица на фотографиях и позволяет просматривать снимки с определенным человеком.

Приложение анализирует фотографии, узнает лица, изображенные на них, и предлагает пользователю просмотреть все хранящиеся в Облаке кадры с тем или иным человеком. С помощью новой функции буквально за пару нажатий можно найти все свои селфи, фото ребенка или снимки с родителями, и так далее.

Как обещают разработчики, алгоритм узнает человека на фото даже в традиционно сложных для компьютерного зрения случаях: например, если тот был сфотографирован в разное время и с разных ракурсов.

Обновленное Облако Mail.Ru для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Облако Mail.Ru
Теги
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